Bcc e trenta realtà cittadine fanno rete per sostenere Varese Alzheimer e Centro Gulliver

VARESE – Una rete territoriale che fa bene a chi aiuta malati e fragili. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e trenta realtà produttive e commerciali di Varese hanno fatto rete per sostenere due associazioni cittadine. Il tradizionale appuntamento natalizio organizzato nella filiale di Varese della Banca di Credito Cooperativo, tornato dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, ha permesso di aiutare con un contributo concreto Varese Alzheimer, associazione che opera per aiutare le persone con demenza e le famiglie a migliorare la qualità della vita, e il Centro Gulliver che dal 1986 accoglie chi soffre di dipendenza e di fragilità psichiatrica con attenzione alla prevenzione e alla promozione del benessere.

Venerdì 16 dicembre la Bcc ha aperto le porte della propria filiale varesina (in via Veratti) per uno scambio di auguri: con l’occasione di un aperitivo, sono stati raccolti una serie di regali che sono stati omaggiati da commercianti, artigiani, imprese e professionisti di Varese. Il controvalore dei regali è stato trasformato dalla Bcc in due contributi che sono stati consegnati a Varese Alzheimer e al Centro Gulliver.

«Siamo orgogliosi di poter sostenere due realtà così importanti per la città di Varese e per il territorio che operano in quella sofferenza spesso silenziosa ma importante», ha detto il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi, intervenuto alla serata insieme con il vicepresidente Diego Trogher, il vice presidente vicario Mauro Colombo, alcuni rappresentanti del consiglio di amministrazione e con il direttore generale dell’istituto di credito Roberto Solbiati e il responsabile della filiale varesina Enzo Petrillo. «È la settima volta che proponiamo questa iniziativa nell’ottica di condividere i nostri valori fondanti con la città di Varese e creare un’occasione di solidarietà. Siamo una banca di comunità che sulle relazioni con il territorio fonda la sua diversità. Occasioni come queste servono per riaffermare il nostro ruolo e per dimostrare concretamente quanto sia importante oggi agire tutti insieme per poter crescere».

Trasformare una serata di festa in una cordata di solidarietà dove ciascuno dà il proprio contributo è una testimonianza concreta di uno specifico rapporto con il territorio. «La relazione non è uno slogan, ma un preciso modo di essere», ha aggiunto il direttore generale dell’istituto di credito Roberto Solbiati. «Condividiamo scelte e valori; quelle scelte e quei valori che ci conducono a rapportarci apertamente con il nostro territorio di riferimento. È il nostro modo di essere banca».

Tra le molte persone che sono passate dalla filiale di via Veratti per un brindisi e uno scambio di auguri, anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Varese Davide Galimberti insieme con la vicesindaca Ivana Perusin.

Accanto alla Bcc sono scese circa realtà del territorio: Ad Personam, Verbano Carte, Cellini Fiori, Libreria Ubik, Bar Pasticceria Buosi, Base Blu, Figini, Frutta e Verdura Roberto Minazzi, Bar Dorigo’s, Ivano Consol, TD Group, Cortiletto, Dooing, Re.De, Pianezza Paolo, La Convenienza, Massimo Frattini, Brico, Ottica Montuori, La Stube, Be.Vi. Rappresentanze, Caffè Broletto, Tutto Moto, Nicoletta Menegaldo Hair Stylist e Caffè Lyceum