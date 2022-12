Festival internazionale di scacchi: 34esima edizione

ROBECCHETTO CON INDUNO – Settimana prossima al ristorante ‘Mariuccia’ di Malvaglio si svolgerà la 34esima edizione del festival internazionale di scacchi di Robecchetto con Induno. Sono attesi un centinaio di giocatori da diverse regioni italiane e da alcune nazioni straniere (Croazia, Filippine, Israele, Serbia, Stati Uniti e Ucraina). La gara inizierà il 26 dicembre al pomeriggio e continuerà fino al 29 mattina. Nel primissimo pomeriggio del 29 avverranno le premiazioni.

