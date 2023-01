il 7 gennaio le stelle comete si svelano al Museo Baroffio del Sacro Monte in un viaggio nell’arte nella scienza

Archeologistics, in collaborazione con l’osservatorio astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori, propone un singolare incontro per conoscere meglio le stelle che guidarono i Re Magi. Ai bambini la possibilità di costruire la loro stella cometa personale

Le sacre scritture hanno riportato che fu una stella cometa a guidare i Re Magi fino alla grotta di Betlemme. E le particolari stelle che lasciano alle loro spalle una scia luminosa sono le grandi protagoniste dell’incontro in programma sabato 7 gennaio al Museo Baroffio del Sacro Monte di Varese. Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione con l’osservatorio astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori di Varese, propone un singolare appuntamento dedicato alle stelle comete: cosa sono dal punto di vista scientifico e come sono state rappresentate nella storia dell’arte attraverso le opere che proprio il Museo Baroffio custodisce.

Dalle 15.30, le guide di Archeologistics e gli esperti dell’osservatorio astronomico portano alla scoperta della magia di queste particolari stelle, in un evento dedicato sia ai grandi come ai bambini. Perché proprio ai più piccoli, dopo il grande successo delle visite di dicembre per le scuole al museo Baroffio, è dedicata una particolare attività: costruire una stella cometa tutta per sé. Quasi un buon auspicio per avere una luce da seguire in questo 2023 che muove i suoi primi passi.

La visita guidata al museo e l’incontro con gli esperti dell’osservatorio astronomico, insieme con l’attività di laboratorio, sono in programma sabato 7 gennaio con inizio alle 15.30 al Museo Baroffio.

Biglietti: 7 euro per gli adulti, 4 euro per i bambini fino ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni: bit.ly/incontrocomete

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it