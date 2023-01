A Canegrate, domenica 22 gennaio, in 2.500 per la Roccolo Cross Country

CANEGRATE – La quinta edizione della Roccolo Cross Country porta a Canegrate 2.500 atleti. Tanti sono gli iscritti alla manifestazione podistica in programma domenica 22 gennaio sul campo accanto al centro sportivo Pertini di via Terni e che di fatto apre il prestigioso circuito regionale Cross per Tutti. L’atletica PAR Canegrate, con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si appresta a vivere un’intensa giornata dedicata allo sport dove atleti dai 5 fino agli 86 anni, divisi nelle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, junior, allievi, promesse, master e senior si sfideranno in 20 gare su un percorso all’interno del parco sovracomunale del Roccolo.

«Il teatro della nostra Roccolo Cross Country è sempre il nostro amato parco del Roccolo che così vogliamo far conoscere e valorizzare», spiegano gli organizzatori dell’atletica PAR Canegrate. «Il percorso è stato disegnato per evidenziare le qualità della corsa campestre: un circuito di due km che vede un primo tratto in erba dove ci si potrà lanciare al massimo della velocità con alcune ripartenze tecniche che metteranno a dura prova gli atleti. La seconda parte di circa ottocento metri invece vede dei saliscendi con cambi di direzione molto interessanti che potranno risultare gradevoli a prima vista, ma che in realtà segnano le gambe dei nostri ragazzi. Il vero spirito del cross lo si assapora nella sua interezza, non manca nulla per potersi divertire soffrendo, come ogni gara di questo calibro dovrebbe essere».

Accanto all’atletica PAR Canegrate, nuovamente c’è la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate nel promuovere lo sport quale elemento di crescita. «Lo sport non è solamente competizione, ma è anche disciplina ed educazione», osserva il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. «Ed è questo sport, espresso dall’atletica PAR Canegrate che sosteniamo con convinzione nella certezza che sia una valore aggiunto per il nostro territorio».

Il programma delle gare si apre alle 9 con una lunga serie di batterie. Cominciano i master e a seguire le categorie giovanili dalle 11.15. Le categorie Ragazzi e Ragazze (nati 2010/2011) si sfideranno in un’unica gara valida per il titolo di campione provinciale.

Dopo la tappa di Canegrate, il circuito Cross per Tutti prosegue a Cesano Maderno (29 gennaio), Lissone (5 febbraio), Cinisello Balsamo (19 febbraio), Paderno Dugnano (26 febbraio) e Brugherio (5 marzo).