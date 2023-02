Varese, domenica la cripta del Sacro Monte si apre per Sant’Apollonia

VARESE – Due visite speciali alla cripta del Sacro Monte di Varese per la patrona dei dentisti. Domenica 12 febbraio, in occasione della ricorrenza di Sant’Apollonia (celebrata il 9 febbraio), Archeologistics impresa sociale varesina impegnata nella valorizzazione dei beni culturali organizza due visite guidate speciali alla cripta del santuario. L’antica chiesa di origine romanica infatti custodisce un prezioso affresco della santa che si invoca contro il mal di denti: Sant’Apollonia viene raffigurata con in mano una tenaglia con un dente, in ricordo delle torture del suo martirio.

La cripta del Sacro Monte è stata oggetto di un intervento di recupero e restauro che ha portato alla luce nel 2015, dopo tre anni di lavori, testimonianze del culto sulla montagna fin dal IX-X secolo, con reperti che sono ancora allo studio e che potrebbero inquadrare la chiesa all’ambito del V-VI secolo. Gli affreschi che impreziosiscono la cripta e che risalgono al XIV e il XV secolo rappresentano un’importante frequentazione del luogo sacro. Visibili anche alcuni graffiti lasciati nel tempo dai pellegrini e dai visitatori.

Alle 15 è in programma la visita guidata dedicata ai bambini e alle famiglie. Insieme, dopo aver seguito la storia della santa attraverso gli affreschi della cripta, ci si sposterà al Museo Baroffio dove sono custoditi alcuni reperti osteologici: le ossa sono un interessante archivio di dati che ha permesso di ricostruire anche le malattie che affliggevano i denti dei pellegrini del passato. La visita ha una durata di circa 75 minuti. Partecipazione: 7 euro.

Per prenotazioni: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/santapollonia-e-il-mal-di-denti-475.html

Alle 16.30, la seconda visita guidata per tutti: dagli affreschi della cripta per seguire la storia di Sant’Apollonia si arriva ai reperti osteologici del Museo Baroffio. Stessi luoghi della visita precedente, ma con una declinazione dei contenuti delle guide di Archeologistics per un pubblico più adulto. La durata è di 75 minuti. Partecipazione: 10 euro.

Per prenotazioni: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/santapollonia-e-il-mal-di-denti-476.html

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it