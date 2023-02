‘Luis’ Balocchi e il dialetto lombardo

CORBETTA – Giovedì 23 febbraio 2023,ore 20.30, alla Biblioteca di Corbetta, incontro con LUIS BALOCCHI sul Dialetto lombardo.

Luigi “Luis” Balocchi nasce a Mortara (Pavia) nel 1961. Inizia la professione di insegnante, poi collabora per anni con il quotidiano La Provincia Pavese e nel 2006 fonda l’associazione La brasca lombarda proponendo corsi di lingua e cultura lombarda al fine di recuperare la tradizione dialettale. Nel 2007 ha pubblicato per Meridiano Zero Il Diavolo Custode, un romanzo sulla vita e le gesta del bandito Sante Pollastro. Nel 2010 ha pubblicato con Mursia il romanzo Un cattivo Maestro e nel 2014 per la GoWre il noir Il Morso del Lupo. Nel 2017 ha pubblicato Atti di Devozione, raccolta poetica, per Puntoacapo Editrice seguita nel 2022 da Coeur scorbatt. Ha riscritto il Quoelet in dialetto abbiatense. Nel 2022 vince il prestigioso premio Città di Legnano Giuseppe Tirinnanzi dedicato alla poesia

https://www.bibliotecacorbetta.it/poeti-in-biblioteca-poesia-urbana-del-nostro-tempo/