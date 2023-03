Ci ha lasciati il ‘Carluccio’

TURBIGO. Avrebbe meritato il ‘Turbighese d’oro’, lui che era nato a Castano Primo, come documenta il suo cognome: Genoni. E’ lì andrà a riposare dopo i funerali che si terranno lunedì 13 marzo partendo dalla Chiesa Sussidiaria dei SS. Cosma e Damiano. Perché Lui aveva sempre abitato sulla sponda sinistra del Naviglio con la sua amata moglie e la gente che ha vissuto nel Turbigh in Giò’ ha sempre preferito dare l’estremo nella ‘loro’ chiesa. Mi disse l’ultima volta che lo vidi, qualche mese fa, in occasione del riconoscimento civico dei 90 anni, durante il quale scattai la foto qui pubblicata: “Non ce la faccio più a vivere senza di Lei, in casa non c’è più nessuno!” E, infatti, gli ultimi mesi li ha passati in una Casa di Riposo ad Oleggio. Carluccio era conosciuto da tutti per essere lo ‘storico’ Volontario nella ‘Croce Azzurra’ turbighese, ma anche perché non aveva mai fatto mancare la sua ‘musica’ nel corpo bandistico ‘La Cittadina’ di Turbigo così come in quello della ‘Santa Cecilia di Castano Primo’. Ciao Carluccio e Grazie!

DIDA Nella Festa d’Autunno dell’anno scorso, Carluccio riceva l’attestato civico per i suoi 90 anni da Sindaco e dell’Asessore