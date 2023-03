Il canale Villoresi

Grandi opere di disboscamento della brughiera dell’altomilanese furono realizzate nella seconda metà del Settecento, opere documentate dal confronto delle mappe catastali del tempo. Tra queste ricordiamoil grande intervento di Malpensa, il sito dell’attuale aeroporto intercontinentale, che non è stato neanche ricordato in occasione del centenario della nascita dell’aviazione italiana (28 marzo 1923-2023), nonostante che questa fetta di territorio è stata la culla dell’aviazione italiana, dove si svolsero i primi voli prima della nascita ufficiale della Forza Armata.

La trasformazione agraria della brughiera della riva sinistra del Ticino necessitava di acqua e quindi gli ingegneri del tempo progettarono diversi tracciati per l’irrigazione.

Il lungo studio (che ebbe come riferimento il Naviglio Grande, ma anche il Canale Cavour appena realizzato) premiò il progetto dell’ingegner Villoresi per la realizzazione di una canale che fu realiz-zato negli ultimi decenni dell’Ottocento grazie alla concessione governativa per derivare una parte dell’acqua del Ticino in località Panperduto “a vantaggio dell’agricoltura, dell’industria e del com-mercio”.

Il canale segue il vecchio tracciato del fosso del Panperduto, scorrendo per un tratto parallelo al Ti-cino, poi se ne allontana poco prima di Nosate per piegare a Oriente. Attraversa i territori di Casta-no, Buscate, Arconate, Busto Garolfo, Parabiago, Nerviano, Lainate, Garbagnate, Senago, Nova, Muggiò e, alla fine, passando a sud di Monza si getta nell’Adda presso Groppello dopo 83 Km di percorso con una rete derivata di 1400 chilometri

