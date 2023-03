Lungo l’Olona: tre appuntamenti per scoprire l’archeologia industriale, Cairate e i beni del FAI

Tre appuntamenti, tre motivi diversi – ma tutti interessanti – per seguire il corso del fiume Olona in provincia di Varese. Che sia l’archeologia industriale dell’ex Cartiera Mayer, il millennio di storia custodito dal Monastero di Cairate o i beni FAI di Torba e di Casa Macchi, il filo conduttore è sempre il fiume. Da sabato 1° aprile a sabato 8 aprile Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione culturale del territorio, propone tre occasioni uniche per andare alla scoperta di una valle che ha ancora tanto da raccontare.

Ad aprire il trittico di proposte sabato 1° aprile è proprio la Valle Olona in un percorso a piedi che porta a esplorare un breve tratto ricco di storia industriale e di vicende umane. Dalle 9 alle 12, all’interno della rassegna “Esplorando la Valle Olona”, organizzata insieme con Controvento Trekking, si segue il corso del fiume sul territorio di Gornate Olona dove si incontrano mulini, scuole d’azienda, cartiere e le strutture ferroviarie del tracciato della “Valmorea”. Sarà possibile ripercorrere la storia dell’ex cartiera Vita Mayer e, insieme a una guida storico-artistica e da una naturalistica, leggere questa fetta di territorio sotto tutti i suoi aspetti (per informazioni e prenotazioni: Bit.ly/seguendoilfiume).

Domenica 2 aprile si sale a Cairate. Con “L’Olona dall’alto”, che rientra nella rassegna organizzata insieme con Controvento Trekking, la meta è il Monastero di Cairate che riapre dopo molti mesi di chiusura per un complesso intervento di carattere tecnico. Dalle 9.30 alle 12, si potrà viaggiare nel tempo seguendo la storia di Cairate attraverso il suo celebre Monastero: dalla villa romana agli affreschi rinascimentali, dalle sepolture paleocristiane alla vita monastica, dalla storia longobarda a quella ottocentesca. Il Monastero di Cairate apre uno scorcio assai interessante sulle vicende del piccolo territorio attraverso oltre mille anni (per informazioni e prenotazioni: Bit.ly/monasterocairate).

Chiude questo breve ma intenso programma, l’escursione in bicicletta da Torba a Morazzone. Sabato 8 aprile, dalle 10 alle 12.30, seguendo l’Olona si uniranno il primo bene FAI della provincia di Varese e l’ultimo entrato nella famiglia del Fondo Ambiente Italiano. Il Monastero di Torba è parte del patrimonio FAI dal 1977 mentre Casa Macchi lo è “solamente” dal dicembre 2022. È possibile partecipare con la propria bicicletta oppure noleggiare una delle e-bike disponibili al Monastero di Torba (per informazioni e prenotazioni: Bit.ly/olona8aprile).

È in preparazione anche il programma 2023 delle visite gratuite in Valle Olona: per riceverlo scrivere a info@archeologistics.it oppure eventi@parcopineta.org.

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it