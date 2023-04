E’ MORTO IL ‘GIULIANO VINAT’

TURBIGO – Classe 1929 era una sorta di ‘star’ del paese nel quale aveva profonde radici al punto che ‘Giuliano Colombo’ era diventato ‘Giuliano Vinat’, un soprannome probabilmente dovuto il fatto che il padre commerciava in vino e anche perché il cognome ‘Colombo è molto diffuso. Un personaggio ‘distinto’ che salutava tutte e tutti quando percorreva, in lungo e in largo, le vie del paese con le auto sportive che hanno sempre accompagnato la sua vita. Amante delle auto d’epoca, in particolare di una ‘Giulietta’, scambiava volentieri quattro parole con chi incontrava senza tanti preamboli, perché tutti lo conoscevano e tra la gente del paese non è necessario il biglietto da visita. “Dalla vita non si guarisce mai!” ci disse l’ultima volta che lo incontrammo davanti alla chiesa d’in Giò. Segnato dal dolore tremendo e indimenticabile della morte del figlio ventenne, Cesare, ‘caduto’ in un incidente stradale nel 1970 con un altro ragazzo turbighese, ne portava il ricordo al braccio in modo da sentirlo sempre vicino.

I funerali si terranno domani, 4 aprile 2023, alle ore 15. Condoglianze alla famiglia

