Turbigo nel mondo del Cook: Canapés a la Turbigo

TURBIGO – IL toponimo turbighese deve essere stato un ‘brand’ di qualità se è andato ad indicare anche dei particolari tramezzini d’antipasto (canapè) nella lingua dei nostri cugini d’Oltralpe. Un po’ quello che è successo anche al rosso ‘Magenta’, denominato appena dopo la fine della seconda guerra d’indipendenza italiana (1859). Ma anche Turbigo che in quella guerra aveva fatto la sua parte con il ‘combat de Turbigo’ ha avuto il suo riconoscimento mediatico al punto da avere l’onore di vedersi dedicare una strada a Parigi.

