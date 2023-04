DA MILANO A TURBIGO SULLE ‘BARCHE CORRIERE’ DEL NAVIGLIO

Il servizio passeggeri sul Naviglio Grande, attraverso delle ‘barche corriere’, è andato avanti per secoli. Documenti storici, datati 1826, attestano che il servizio era in funzione da Milano a Turbigo e alla Castellana e viceversa. Alla Castellana, capolinea del servizio, giungeva regolarmente una ‘nave’ alle ore 9 del mattino e ripartiva a mezzogiorno per Milano. Di essa si servivano i passeggeri provenienti da Oleggio, Lonate, Gallarate, Busto, Castano e centri limitrofi. Le partenze da Milano per Turbigo e oltre avvenivano alle ore una dopo mezzanotte…

