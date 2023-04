BUSTO A. – Nel quadro delle iniziative per il 25 aprile 2023, con il patrocinio del Comune, ANPI Busto Arsizio organizza una rappresentazione teatrale che si terrà il 22 aprile prossimo alle ore 21 al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio, via Bergamo dal titolo “Temolo – Xe’ qua che i ga copa’ to pare”, come da locandina qui allegata.

La rappresentazione riguarda la storia di un operaio milanese della Pirelli, di origine veneta, Libero Temolo, che fu antifascista durante il ventennio del regime e durante la Resistenza. Temolo fu arrestato nell’aprile 1944 e fu ucciso, per mano delle milizie fasciste, nell’agosto 1945, divenendo uno dei 15 Martiri di piazzale Loreto.

L’opera teatrale sarà eseguita dalla Compagnia QuintAssenza di Milano con la regia di Dino Vollaro.

La figura di Libero Temolo e’ certamente di grande interesse sia per l’attività svolta durante il ventennio fascista sia durante la Resistenza. Essa ha anche ispirato un libro, recentemente pubblicato da Mondadori, del giornalista Alessandro Milan.

was last modified: by