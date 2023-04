TURBIGO – Tutto finisce, tutto incomincia ancora una volta. Domenica 8 giugno 2014 il commerciante Lorenzo Torno – che aveva allora il negozio in Via Allea, dove oggi c’è Luxale – ci disse: “Solamente tre anni fa vendevo 120 copie di ‘Corriere della Sera’ adesso arrivo a malapena a 30 copie”.

Quindi, già dieci anni fa iniziava a cambiare il mondo della carta stampata e oggi (16 aprile 2023) la gerente di ‘Carta&Penna’ ci ha detto: “Non c’è più nessuno che acquista i quotidiani, vanno tutti a leggerli on-line”. Ragion per cui ‘Carta&Penna’ ha lasciato perdere la gestione dei quotidiani e chi fosse ancora interessato a maneggiare della carta stampata dovrà andare a Castano Primo o a Malvaglio dove – ci dicono – c’è ancora un’edicola che resiste, mentre a Robecchetto sembrerebbe che sia chiusa già da tempo.

La carta stampata ha fatto il suo tempo? was last modified: by