La Battaglia di Magenta: trent’anni fa al ‘Segnalibro’

MAGENTA – Era stato Mario Morani del ‘Segnalibro’ a invitarci, più di trent’anni fa (3 giugno 1989), in occasione del 130° anniversario, a presentare il numero monografico di ‘Contrade Nostre’ su quella che fu la ‘Battaglia di Magenta’, scontro determinante della seconda guerra d’indipendenza tra austriaci e franco-piemontesi. Ci mise a disposizione i locali che si riempirono di persone interessate a conoscere cosa era avvenuto più di un secolo fa. Fu un successo per noi che avevamo fondato da poco una rivista di storia locale e che ricevette una frustata di vitalità proprio da tale presentazione, al punto da ristampare la rivista più volte. Lo ricordiamo per la sua sensibilità e la passione per i libri che ha animato tutta la sua vita. Condoglianze alla famiglia

