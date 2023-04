Una serata in memoria del ‘nostro’ scrittore, Angelo Lodi

CASTANO PRIMO – Venerdì 19 maggio, ore 21, presso Villa Rusconi a Castano Primo, è in programma il ‘ricordo’ del ‘nostro’ scrittore, Angelo Lodi, che ci ha lasciato quindici anni fa. Interverranno Giuseppe Castoldi, Walter Genoni, Giuseppe Leoni, Cristina Miramonti, Ermanno Paccagnini, Francesca Pagnutti.. Tutti i suoi lettori sono invitati a partecipare alla serata durante la quale verrà anche presentata l’opera inedita dal titolo: ‘Il ritratto del soldato’.

Quando – qualche mese fa – ci chiamò l’avvocato Roberto Colombo, dell’associazione culturale ‘Inventario dei Ricordi’, in merito alla realizzazione di una serata sulla figura e l’opera del dottor Angelo Lodi, dicemmo subito di sì, e suggerimmo anche alcuni nomi che Lodi amava avere vicino in occasione della presentazione dei suoi libri. Gli uomini di qualità lasciano un segno positivo nella memoria e sono in grado di riemergere dall’archivio mentale con un solo click.

Avevamo conosciuto Angelo Lodi negli anni Ottanta. Era già famoso per il successo editoriale del primo libro, ‘L’Italia non finisce a Castano Primo’ e quando ci chiese di pubblicare una serie di racconti (‘Lo specchio’, 1987; ‘Una mite follia’, 1988; ‘Il passaggio del fiume, 1989; ‘Pinino e il suo padrone’, 1990) sulla rivista ‘Il Ticino mese’ ebbe tutta la nostra disponibilità.

I racconti pubblicati su ‘Ticino mese’ diedero il via ad un rapporto che perdurò per un decennio e portò alla pubblicazione di una decina di libri che va da ‘I racconti di Boscato’ (1991) a ‘Viaggio in Italia’ (2000).

