Piero Bonasegale confermato presidente di Amaga

ABBIATEGRASSO – Nella giornata di Giovedì 25 Maggio si è tenuta l’assemblea degli Azionisti alla presenza del Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, del Sindaco di Bareggio Linda Colombo, del Sindaco di Albairate Flavio Crivellin, del Sindaco di Motta Visconti Primo Paolo De Giuli, del Sindaco di Vermezzo con Zelo Andrea Cipullo e dell’Assessore al Bilancio di Castano Primo Alessandro Landini delegato del Sindaco Giuseppe Pignatiello, che ha provveduto al rinnovo del CdA e del Collegio Sindacale di AMAGA SpA e all’approvazione del Bilancio Consuntivo con il relativo Budget e Pluriennale.

Le scelte assunte durante l’assemblea degli Azionisti vanno nel segno della continuità, così da premiare l’intenso lavoro dell’ultimo mandato a guida del Presidente Piero Bonasegale, nel corso del quale la Multiutility dell’Abbiatense ha allargato in modo significativo i suoi confini territoriali. Contestualmente è stato deciso l’ingresso di nuovi profili con l’obiettivo di garantire una sempre più elevata professionalità alla guida societaria.

Nel CdA accanto al Presidente Piero Bonasegale, affermato manager con un lungo excursus nel mondo delle Multiutility, si conferma anche l’ingegner Caterina Ibba, come rappresentante degli Azionisti di minoranza.

Da segnalare, tra i nuovi ingressi, quello della dottoressa Linda Foi -consulente fiscale- e dell’ingegner Mohamed Mouslih, dirigente presso un’impresa locale. A chiudere il cerchio delle nomine Daniele Morani, perito termotecnico. Tutti e tre questi ultimi Consiglieri del neo eletto CdA sono espressione del Comune socio di maggioranza, ossia, Abbiategrasso, come il Presidente.

Per quanto concerne invece il Collegio Sindacale da registrare la conferma della dottoressa Alessandra Vignati e del dottor Fabio Alesi, che andrà a ricoprire l’incarico di Presidente. Completa l’organismo di controllo il commercialista Jonathan Albanese.

“In primo luogo – commenta il rieletto Piero Bonasegale – ringrazio gli Azionisti per la fiducia espressami attraverso la riconferma, subito dopo intendo rinvolgere un mio ringraziamento personale, a tutta la struttura di AMAGA SpA. Dai componenti del CdA a tutti i collaboratori, che hanno fatto propria la nuova ‘filosofia’ che ha caratterizzato questo mandato appena concluso. Un rinnovato impegno a tutela del territorio e di chi lo abita, attraverso l’offerta e la gestione di servizi sempre più efficienti ed innovativi, il tutto declinato con una visione di sistema del territorio dell’abbiatense e limitrofi.

“Questo approccio proattivo verso i Comuni – prosegue Bonasegale – ha permesso di coinvolgerli in modo più significativo e collaborativo. E’ stata la chiave di volta che ci ha portato ad ottenere risultati concreti con l’ingresso nella nostra compagine di altre amministrazioni e l’attivazione di nuovi servizi, come dimostrano le esperienze di Albairate, Bareggio e Castano Primo e degli ormai storici soci Vermezzo con Zelo e Motta Visconti”.

“In tutto questo processo di crescita che non ha precedenti – conclude Bonasegale – strategica è stata la partnership con Abbiategrasso, che resta la nostra Amministrazione di riferimento oltre a garantirci un costante supporto. Una sintonia d’intenti con il sindaco Cesare Nai che è la base da cui partire anche per i futuri traguardi che ci attendono”.

“Oggi AMAGA Spa – continua il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai – resta più che mai un’azienda al servizio degli Abbiatensi, dentro una rinnovata e più moderna prospettiva che ci permette con orgoglio di poter guardare fuori dai vecchi confini territoriali. Un’azione di ampio respiro che ha portato e porterà sempre più benefici in termini di servizi per gli utenti e di valore complessivo dell’azienda, patrimonio sempre più prezioso per la comunità di Abbiategrasso”.

A dimostrazione di questa costante crescita, l’approvazione nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio consuntivo che chiude a oltre 14 milioni e 800 mila euro di ricavi con un incremento sull’anno precedente del 27%, con la contestuale approvazione del Budget e del pluriennale che prevedono anch’essi importanti percentuali di incremento nel prossimo triennio, che saranno oggetto di un apposito momento d’incontro con