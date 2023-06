A spasso nella provincia di Varese tra Sacro Monte, fossili di Besano e Valle Olona

Lungo il viale delle cappelle del Sacro Monte per arrivare alla Casa Museo Pogliaghi, ma anche seguendo il fiume Olona nel tratto tra Gornate Olona e il Monastero di Torba, per arrivare al confine con la Svizzera dove il Museo dei Fossili di Besano racconta la vita sulle Prealpi di oltre 240 milioni di anni fa, è un viaggio alla scoperta della bellezza quello che Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone all’interno del progetto “Le Vie della Cultura”.

Organizzato dalla Comunità montana del Piambello e dai partner del progetto PIC Siti Unesco e Via Francisca, “Le Vie della Cultura” presenta una settimana di attività culturali straordinarie dal 3 all’11 giugno. Sposando l’obiettivo del progetto, ovvero mettere in evidenza la ricchezza culturale del territorio e promuovere la collaborazione tra gli operatori culturali, le guide di Archeologistics invitano a conoscere alcuni luoghi che raccontano la storia della provincia di Varese e che custodiscono il passato e il presente delle persone che qui vivono.

Il primo appuntamento è martedì 6 giugno con un’escursione dal Museo dei Fossili di Besano verso le montagne che hanno custodito per 240 milioni di anni I reperti paleontologici; mercoledì 7, invece, ci sarà un’escursione che dalla chiesa di San Michele a Gornate Olona porterà fino al Monastero di Torba, patrimonio Unesco inserito tra i beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Il ciclo si chiude con due visite guidate sabato 10 e domenica 11 giugno che dal Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi condurranno lungo il Viale delle Cappelle fino alla Casa Museo Pogliaghi, nel cui giardino viene data la possibilità di fare uno splendido pic-nic con il proprio cestino.

Tutte le visite sono gratuite grazie al contributo di PIC Siti Unesco e Via Francisca. Prenotazione obbligatoria: info@archeologistics.it o telefonare al 328.8377206

PROGRAMMA

MARTEDÌ 6 GIUGNO

Dalle 14 alle 17.30 – Besano: dai fossili alle miniere

Escursione di grado facile, su sentiero, con visita al museo dei Fossili

Appuntamento al Museo civico dei Fossili di Besano, via Prestini 5 Besano (VA)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO

Dalle 14.30 alle 17.30 – Piccole e grandi chiese della Valle Olona

Escursione facile da San Michele di Gornate Superiore al Monastero di Torba

Camminata facile su strada e sentiero di circa 4,5 km

Appuntamento: via delle Selve, Castiglione Olona, fraz, Gornate Superiore.

SABATO 10 GIUGNO e DOMENICA 11 GIUGNO

Dalle 10 alle 12.30 – Dalla prima cappella al Museo Pogliaghi con pic-nic

Percorso facile, il cammino è lungo 2 km. Dopo la visita è possibile fermarsi per il pic-nic nel parco di Casa Pogliaghi, con il proprio cestino pranzo

Appuntamento: Centro Espositivo Mons. Macchi alla prima Cappella

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it