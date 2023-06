Con la seconda edizione di ARCHIVIFUTURI. Festival degli Archivi del Contemporaneo si rinnova l’occasione unica per scoprire il patrimonio culturale del XX e XXI secolo in un territorio compreso tra l’alto milanese e la provincia di Varese, fino ai laghi e il confine svizzero: un’ampia area geografica eletta da importanti artisti contemporanei quale luogo privilegiato per la ricerca, la produzione artistica e caratterizzato dalla presenza di musei, fondazioni, case museo e archivi a loro dedicati.

Con l’obiettivo strategico di consolidare e proiettare nel futuro la rete territoriale ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO, questa edizione del Festival ha esteso la partecipazione a nuovi partner e ha introdotto spettacoli dal vivo nelle principali sedi della rete. Il ricco programma prevede inoltre inaugurazioni di mostre, attività formative e performative, aperture eccezionali degli archivi, con visite guidate curate dai responsabili, laboratori e attività per i ragazzi e per le famiglie che visiteranno i luoghi del Festival.

Il Festival ARCHIVIFUTURI è stato inaugurato nel 2022 come una delle azioni del progetto ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO. LOMBARDIA TERRA D’ARTISTI, il cui studio di fattibilità era stato sostenuto nel 2018 da Fondazione Cariplo ed è stato premiato e finanziato tra i vincitori del bando di Regione Lombardia PIC – Piani Integrati della Cultura. Con la creazione del network ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO. LOMBARDIA TERRE D’ARTISTI (2021-2022), sono state poste le basi di una collaborazione sinergica tra enti volta a collegare le istituzioni museali e culturali già attive sul territorio dell’alto milanese e della provincia di Varese con gli Archivi d’artista, le case museo, gli studi ancora visitabili, svolgendo un’azione strategica di promozione mediante un’attività di valorizzazione a beneficio del territorio dal punto di vista sociale, ambientale, turistico e anche economico.

La seconda edizione del Festival, organizzata dalla rete ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO, è sostenuta da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Emblematici Provinciali” di Fondazione Comunitaria del Varesotto per il progetto SWITCH ON. LIVE ARTS AND COMMUNITY FESTIVAL. VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO E CONSOLIDAMENTO DELLA RETE ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO (2022-2024).

PROGRAMMA

16/06 – ore 20.30 / concerto

INAUGURAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI ARCHIVIFUTURI

FESTIVAL DEGLI ARCHIVI DEL CONTEMPORANEO

con il concerto

AND COLOR BECAME SOUND. Lorenzo Bovitutti and Friends

a cura del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate

Un quartetto e sei compositori traducono per la prima volta in suono l’opera dell’artista Luigi Sandroni.

Un concerto-dialogo con i quattro musicisti sul palco. Sei opere inedite di altrettanti compositori che verranno coinvolti con piccoli dialoghi tematici.

Museo MA*GA – Sala Arazzi Ottavio Missoni

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: premiogallarate@gmail.com

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: Eventbrite.it

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-and-color-became-sound-lorenzo-bovitutti-and-friends-641319813827

– ore 20.30 / apertura mostra (inaugurazione dalle 17.00)

INTRECCI #2. MA*GA E MISSONI PER L’ARTE E L’EDUCAZIONE

a cura del Museo MA*GA e dell’Archivio Missoni

Sono esposti i telai con i tessuti realizzati durante un intero anno di attività educativa, sul tema del colore e della geometria. Saranno visibili 16 tessuti più significativi realizzati dagli oltre 400 studenti che hanno aderito al progetto.

Museo MA*GA – Sala Conferenze

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: didattica@museomaga.it

Ingresso libero

17/06 – ore 11.00 e 15.00 / aperture straordinarie e viste guidate

ENZO PAGANI: ARTISTA, MERCANTE, COLLEZIONISTA E MECENATE

a cura del Museo Pagani

Tour guidato nel parco di sculture realizzato da Enzo Pagani e visita dell’archivio storico.

Museo Pagani

Via Gerenzano, 70 – Castellanza (Va)

Info: museopagani.com

Ingresso a pagamento

€ 10,00 Adulti – € 7,00 Over 75 e persone con disabilità – € 5,00 Under 16 – gratuito fino a 8 anni.

Prenotazione obbligatoria: museopagani.com/eventi (max 40 pp. a visita)

– ore 17.00 / attività straordinaria e visita guidata

ARCHIVIO (DAL) VIVO

Un dj set sonoro di voci

a cura dell’Associazione Giovanni Testori

In occasione della mostra Fotoromanzo Testori. Immagini di una vita, l’Associazione Giovanni Testori invita a un pomeriggio speciale con Valerio Millefoglie, scrittore, giornalista e direttore di ARCHIVIO magazine, Davide Dall’Ombra, direttore di Casa Testori e Alice Boltri, responsabile dell’Archivio Testori. Tra documenti e voci a futura memoria: un set di voci e un dialogo in diretta sul senso di rendere vive le carte d’archivio anche grazie allo strumento dei Podcast. Segue la visita guidata alla mostra allestita sino al 15 luglio nelle stanze della dimora di uno dei più importanti protagonisti della vita culturale del secondo ’900, di cui nel 2023 si celebra il Centenario della nascita. Una mostra frutto dell’esplorazione d’archivio che ha fatto emergere uno straordinario patrimonio di fotografie capace di documentare la vita di Testori pubblica e privata, nelle sue diverse vesti di scrittore, drammaturgo, critico d’arte e pittore.

Casa Testori

Largo Angelo Testori, 13 – Novate Milanese (Mi)

Info: casatestori.it

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: eventi@casatestori.it

Negli altri giorni l’ingresso alla mostra è a pagamento: € 5,00 intero / € 3,00 ridotto

18/06 – ore 11.00 e 15.00 / aperture straordinarie e viste guidate

ENZO PAGANI: ARTISTA, MERCANTE, COLLEZIONISTA E MECENATE

a cura del Museo Pagani

Tour guidato nel parco di scultura realizzato da Enzo Pagani e visita dell’archivio storico.

Museo Pagani

Via Gerenzano, 70 – Castellanza (Va)

Info: museopagani.com

Ingresso a pagamento

€ 10,00 Adulti – € 7,00 Over 75 e persone con disabilità – € 5,00 Under 16 – gratuito fino a 8 anni.

Prenotazione obbligatoria: museopagani.com/eventi (max 40 pp. a visita)

– ore 17.00 / attività straordinaria

leggerMente. INSUBRIA TERRA DI LIBRI

a cura della Fondazione Sangregorio Giancarlo

Nell’ambito del progetto leggerMente. INSUBRIA TERRA DI LIBRI, promosso da terra insubre e sostenuto da Fondazione Cariplo, Alessandra Redaelli propone al pubblico la lettura di “Le vite dei poeti”, tratto dalla raccolta di racconti di Margaret Atwood “Fantasie di stupro”, edito da Racconti, Roma. L’iniziativa si inserisce in un progetto culturale volto a diffondere la pratica della lettura. A ciascun partecipante verrà regalata una copia del libro e gli stessi partecipanti saranno poi invitati a trovare una postazione negli spazi esterni della Fondazione Sangregorio per immergersi nella lettura.

Fondazione Sangregorio Giancarlo

Via Cocquo, 19 – Sesto Calende (Va)

Info: fondazionesangregorio.it

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: info@fondazionesangregorio.it

– ore 18.00 / inaugurazione mostra

TRA PENNA E MATERIA

Tre scultori e un pittore: Floriano Bodini, Nino Cassani, Ernesto Ornati, Pietro Diana in dialogo

a cura del Museo Floriano Bodini con Emma Maria Morosi

La mostra resterà aperta dal 18 giugno al 30 luglio 2023

Prima di intraprendere strade diverse Floriano Bodini, Nino Cassani, Pietro Diana e Ernesto Ornati, si trovano riuniti intorno alla grande istituzione dell’Accademia di Brera di Milano, da dove muovono i primi passi nella loro produzione artistica. La mostra ha lo scopo di offrire, con una selezione di opere, una panoramica tra la fine degli anni ’50 e la fine dei ’60, dell’esordio della loro arte, evidenziandone suggestioni, tecniche e tematiche comuni. L’analisi della corrispondenza conservata presso l’Archivio Floriano Bodini di Milano pone l’artista stesso come trait d’union nel dialogo con gli altri.

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11 – Gemonio (Va)

Info: museobodini.it

Ingresso libero

La mostra avrà i seguenti orari: sabato e domenica 10.30-12.30/15.00-18.00

da lunedì a venerdì su appuntamento 3397596939 – info@museobodini.it

21/06 – ore 10.30 e ore 14.30 / laboratori

COLORGRAFIA – TRA COLORE E STAMPA D’ARTE

a cura del Museo Floriano Bodini

Laboratorio per bambini 5-7 anni dalle 10,30 alle 12,30

Laboratorio per bambini 8-12 anni dalle 14,30 alle 16,30

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11 – Gemonio (Va)

Info: museobodini.it

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria: didattica.museobodini@gmail.com – 3397596939

22/06 – ore 10.30 e ore 15.30 / aperture straordinarie e visite guidate

APERTURA STRAORDINARIA DELL’ARCHIVIO E VISITA ALLA OPERE IN VARESE

a cura dell’Archivio Vittorio Tavernari

Apertura straordinaria dell’Archivio Vittorio Tavernari, con successiva visita guidata alle opere in Varese accompagnati dalla figlia dell’artista.

Archivio Vittorio Tavernari

Via Dandolo 17, Varese

Info: vittoriotavernari.it

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: biglietteria@museomaga.it

23/06 – ore 18.00 / apertura straordinaria e visita guidata

L’ARCHIVIO MISSONI NELLA REALTÀ AUMENTATA

a cura dell’Archivio Missoni

Apertura straordinaria della nuova sede dell’Archivio Missoni: visita guidata a cura del Direttore Artistico Luca Missoni e della Responsabile Nicoletta Bettolini. Si potrà inoltre interagire con i capi Missoni dai pattern più iconici attraverso un’esperienza immersiva di realtà aumentata.

Archivio Missoni

Via Campagna, 2 Albusciago di Sumirago (Va)

Info: archivio.missoni@missoni.com – 0331 1730378

Ingresso libero (max 25 persone)

Prenotazione consigliata: Eventbrite.it

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-apertura-straordinaria-archivio-missoni-642010620047

24/06 – ore 10.30 / inaugurazione mostra

INSPIRÉE PAR UNE DÉESSE

a cura del Museo Volandia

La mostra resterà aperta dal 24 giugno al 30 luglio 2023

Arslan è sempre stato innamorato della magnifica Déesse de la route, che Bertoni definiva una scultura, un’opera d’arte con “quella cosa orribile che è il motore”. Colpito dalle parole di Bertoni il designer ha ideato una maniglia, spogliando la Dea di tutto, tranne il vestito, e lasciando alle sue forme perfette la ruota anteriore, tramutandola in asse di rotazione. La maniglia verrà sapientemente realizzata da Mandelli 1953 in fusione e tornitura. Oltre alla maniglia saranno esposti vari disegni, studi e progetti di Dodo Arslan ispirati al genio di Flaminio Bertoni.

Museo Volandia – Padiglione Collezione Flaminio Bertoni

Via per Tornavento, 15 Somma lombardo (Va)

Info: volandia.it

Ingresso libero entro le ore 11.00

Prenotazione consigliata: delia.durione@volandia.it

– dalle ore 15.00 alle ore 17.00 / apertura straordinaria e visita guidata

APERTURA STRAORDINARIA DELL’ARCHIVIO E VISITA ALLA BIBLIOTECA CIVICA

a cura dell’Archivio Franco Fossa

Apertura straordinaria dell’Archivio Franco Fossa, con visita guidata alle opere collocate nelle sale di Villa Burba, attuale sede della Biblioteca Civica di Rho.

Archivio Franco Fossa

Via Cicerone, 8 – Rho (Mi)

Ritrovo davanti alla Biblioteca. Villa Burba, corso Europa 291, Rho (Mi)

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: biglietteria@museomaga.it

– ore 16.00 / inaugurazione mostra

ENRICO BAJ: Ubu e altre storie.

Storie di Ubu, maschere e grafiche

a cura dell’Associazione Il Borgo di Lucio Fontana con Roberta Cerini Baj e Massimo Cassani

La mostra resterà aperta dal 24 giugno al 23 luglio 2023

Ubu, uno dei soggetti privilegiati di Enrico Baj, il leggendario personaggio creato da Alfred Jarry (1873-1907) messo in scena per la prima volta nel 1896 a Parigi è il protagonista dell’importante mostra ospitata da Sara Fontana a Comabbio. Totem, maschere e grafiche e dieci grande teli racconteranno la storia di Ubu e altre storie.

Sala Fontana

Via Giuseppe Garibaldi, 560 – Comabbio (Va)

Sabato e domenica 10-12.30 / 16-18.30

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: comunicazione47@tiscali.it

– ore 18.00 / inaugurazione mostra

TRECCIA

a cura del Museo MA*GA

Progetto educativo di CFP Gallarate sezione orafi per la produzione di piccoli ciondoli in argento, in ricordo di Luciana. Le realizzazioni progettate dagli studenti rimarranno esposte al Museo MA*GA e verranno donate a fronte di un contributo che sosterrà l’attività didattica del MA*GA Teatro e arte: progetto artistico e teatrale dedicato agli adolescenti.

Museo MA*GA

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: biglietteria@museomaga.it

Ingresso libero

– ore 21.00 / spettacolo dal vivo

DUE RACCONTI. DI ANDREA VITALI. TEATRO, CANZONE, LETTERATURA

a cura dell’Associazione Il Borgo di Lucio Fontana con l’Associazione culturale Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino

L’Associazione culturale Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino propone uno spettacolo di teatro, canzone, letteratura altamente poetico, riflessivo e coinvolgente, scandito dalle voci narranti dello stesso Andrea Vitali e dell’attore Francesco Pellicini.

Con i narratori il cantautore chitarrista Max Peroni e il fisarmonicista Fazio Armellini, fondamentali interpreti musicali di un teatro canzone letteratura avvincente, il cui ritmo della parola narrata si fonde piacevolmente alla musicalità delle emozioni suonate e cantate.

Casa Lucio Fontana

Via Lucio Fontana, 450 – Comabbio (Va)

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: comunicazione47@tiscali.it

In caso di pioggia l’evento verrà rinviato in data da definire

25/06 – ore 18.00 / attività straordinaria

MICRoRGANISMI MARINI. FORME E COLORI PER LA RIELABORAZIONE DEL GIOIELLO CONTEMPORANEO. CREAZIONI DI MARIAGIOVANNA MICALI

a cura della Fondazione Sangregorio Giancarlo

A partire dalle illustrazioni del biologo e naturalista Ernst Haeckel che ha mostrato i microorganismi prima della fotografia, evidenziando come la natura sia l’artista supremo, Mariagiovanna Micali ispirata dalla simmetria di questi elementi naturali, ha dato vita a creazioni polimateriche che esplorano il sottile confine tra arte design e natura. Alcuni di questi pezzi unici saranno poi indossati da alcune modelle che sfileranno negli spazi della Fondazione Sangregorio.

Fondazione Sangregorio Giancarlo

Via Cocquo, 19 – Sesto Calende (Va)

Info: fondazionesangregorio.it

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: info@fondazionesangregorio.it

29/06 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 / apertura straordinaria e visita guidata

Geometrie • Design • Ambienti – M. Morandini, A. G. Fronzoni, G. Colombo

a cura della Fondazione Marcello Morandini

Visita guidata della collezione permanente e della nuova mostra temporanea Geometrie • Design • Ambienti – M. Morandini, A. G. Fronzoni, G. Colombo, in corso alla Fondazione Marcello Morandini sino al 22 ottobre 2023. Marcello Morandini, il padrone di casa, e due grandi personalità a lui legate: A.G. Fronzoni, grafico, designer, architetto ed educatore al quale la Fondazione rende omaggio a 100 anni dalla nascita, con una mostra a cura di Lars Müller, e Gianni Colombo (Milano, 1937-1993), considerato uno dei maggiori esponenti

dell’arte cinetica internazionale, ma anche un anticipatore di tendenze attuali dell’arte, celebrato con uno spazio espositivo a cura dell’archivio Gianni Colombo di Milano.

Fondazione Marcello Morandini

via Francesco del Cairo, 41 – Varese

Info: fondazionemarcellomorandini.com

Ingresso a prezzo ridotto € 15,00

Prenotazione obbligatoria (per min. 10 max 25 partecipanti): info@fondazionemarcellomorandini.com

1/07 – dalle ore 15.00 alle ore 17.00 / apertura straordinaria e visita guidata

APERURA STRAORDINARIA E VISITA GUIDATA AGLI ARCHIVI BONOMI

a cura dell’Archivio Carlo Bonomi e dell’Archivio Angelo Vittorio Mira Bonomi

Visita guidata a cura dell’Arch. Laura Mira Bonomi della dimora “La Selvaggia”, borgo costruito negli anni ’20 dall’artista, Maestro del ‘900 italiano, alla Gipsoteca e allo Studio di architettura del figlio Angelo Vittorio Mira Bonomi, ove sono conservati gli archivi, le opere scultoree e alcune importanti opere pittoriche del Maestro e del figlio stesso. Visita alla monumentale sepoltura “Mira Bonomi” presso il Cimitero di Turbigo.

Monumento dei Caduti di Turbigo

via del Torrione, Turbigo (Mi)

Ingresso libero

Info: biglietteria@museomaga.it

– ore 18.00 / apertura straordinaria e visita guidata

VISITA DEDICATA ALLA MOSTRA “I WOULD PREFER NOT TO”

COLLETTIVO DAMP

a cura di Riss(e)

Visita guidata alla mostra I would prefer not to concepita dal Collettivo Damp per lo spazio di Riss(e) di Varese.

La mostra ricalca il lavoro di Robert Irwin realizzato per Villa Panza nel 1970, per rovesciarne il senso, ruotando attorno all’attesa di ciò che non si manifesterà mai nonostante sia predisposta in modo tale da suggerire che, in realtà, qualcosa debba accadere.

Dove:

Riss(e)

viale San Pedrino, 4 – Varese

Info: risseart.jimdo.com

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: cristini.reset@libero.it

– dalle ore 19.30 alle ore 00.30 /spettacolo dal vivo

RESONANCE EXPERIENCE

organizzato dall’Associazione Culturale LE OFFICINE, dal Museo MA*GA e dal Comune di Gallarate

Nell’estate della città di Gallarate arriva RESONANCE EXPERIENCE l’evento che intreccia musica e arti visive.

Dal tardo pomeriggio fino al calare della notte artisti live e dj set si alterneranno per regalare un’esperienza unica e immersiva nella cornice del Museo MAGA, a due passi dal centro di Gallarate.

La musica sarà solo una parte di questo ambizioso evento: allo scorrere di ogni ora, infatti, l’intera location si trasformerà grazie a una innovativa performance di proiezioni, giochi di luce ed effetti visivi che doneranno vita alla facciata del Museo.

Dove:

Museo MA*GA – Arena esterna

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: biglietteria@museomaga.it

Ingresso a pagamento

Prevendita biglietti: dice.fm

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato a nuova data

2/07 – ore 17.45 /spettacolo dal vivo

MELTING POINT – MICHELE FAZIO WORLD TRIO

a cura della Museo Civico Floriano Bodini e dell’Associazione Promozione Sociale Area 101

Michele Fazio, Pianoforte – Aska Kaneko Maret, Violino e voce – Carlos “el tero” Buschini, Basso

Una domenica suggestiva con visita guidata al Museo, concerto a cura dell’Associazione Promozione Sociale Area 101 e aperitivo finale.

Il concerto sarà di grandissima suggestione e di rara bellezza; la formazione, composta da tre artisti internazionali, presenta il recente disco Infinity, dove confluiscono lirismo e melodia mediterranei, ritmo e passione tipicamente argentina, eleganza, raffinatezza e misticismo del “sol levante”.

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11 – Gemonio (Va)

Info: info@museobodini.it – jazzaltro.it

Ingresso libero

Prenotazione consigliata, posti a sedere limitati: management@abeatrecords.com – T 347 8906468

– ore 18.00 / attività straordinaria

leggerMente. INSUBRIA TERRA DI LIBRI

a cura della Fondazione Sangregorio Giancarlo

Nell’ambito del progetto leggerMente. INSUBRIA TERRA DI LIBRI, promosso da terra insubre e sostenuto da Fondazione Cariplo, Davide Brullo propone al pubblico la lettura di “Ottanta poetesse per Cristina Campo” a cura di Davide Brullo e Giorgio Anelli, Magog edizioni, 2023. L’iniziativa si inserisce in un progetto culturale volto a diffondere la pratica della lettura. A ciascun partecipante verrà regalata una copia del libro e gli stessi partecipanti saranno poi invitati a trovare una postazione negli spazi esterni della Fondazione Sangregorio per immergersi nella lettura.

Fondazione Sangregorio Giancarlo

Via Cocquo, 19 – Sesto Calende (Va)

Info: fondazionesangregorio.it

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: info@fondazionesangregorio.it

7/07 – ore 19.00 / spettacolo dal vivo

ANTON DRESSLER, clarinetto & live electronics

Livemovement

a cura della Fondazione Sangregorio Giancarlo con l’Associazione Musicale G. Rossini ETS della Città di Busto Arsizio

Il clarinetto e il live electronics di Anton Dressler accompagneranno il tramonto nello spettacolare giardino vista lago della Fondazione Sangregorio.

Un concerto dalle sonorità uniche per un ascolto emozionante e suggestivo in una cornice di rara bellezza a cura dell’Associazione Musicale G. Rossini ETS della Città di Busto Arsizio.

Il pubblico sarà accolto a partire dalle ore 18.00 con un cocktail di benvenuto allestito da Homelette Catering.

Fondazione Sangregorio Giancarlo

Via Cocquo, 19 – Sesto Calende (Va)

Info: fondazionesangregorio.it

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria: https://oooh.events/evento/livemovement-anton-dressle-biglietti/

In caso di pioggia il concerto sarà rinviato al 16 settembre 2023 alla stessa ora.

Per tutta la durata dell’evento è disponibile un bus navetta gratuito dal parcheggio del Centro Sportivo

8/07 – ore 21.00 / inaugurazione mostra

SULLE OPERE DI MARIO DA CORGENO. Mostra fotografica di Mario Baratelli

a cura dell’Associazione Il Borgo di Lucio Fontana

La mostra resterà aperta dal 24 giugno al 23 luglio 2023

Circa 30 scatti di Mario Baratelli che ritraggono Mario da Corgeno al lavoro e tra le sue opere. Gli scatti sono stati realizzato negli ultimi anni e verranno esposti nelle sale di Casa Fontana che ospiteranno per l’occasione anche gessi e bronzi del maestro.

Casa Lucio Fontana

Via Lucio Fontana, 450 – Comabbio (Va)

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: comunicazione47@tiscali.it

9/07 – ore 10.30 e ore 16.00

NELLA CASA DELLO SCULTORE. VISITE GUIDATA

a cura della Fondazione Sangregorio Giancarlo

La Fondazione Sangregorio, in collaborazione con l’Associazione Culturale Sinopia APS, organizza due visite guidate degli spazi con brevi letture di alcune riflessioni dello scultore Sangregorio sulle opere presenti. Si prosegue con la visita alla mostra Le loro teste sono verdi e le loro mani sono blu. Pietro Geranzani in dialogo con Giancarlo Sangregorio, a cura di Angelo Crespi, in corso nel suggestivo Atelier Hartman, sino al 30 luglio.

Conclude il percorso una breve Art Experience che darà a ciascuno la possibilità di realizzare e portare via con sé una piccola stampa d’arte.

Fondazione Sangregorio Giancarlo

Via Cocquo, 19 – Sesto Calende (Va)

Info: fondazionesangregorio.it

Ingresso a pagamento € 25,00

Prenotazione obbligatoria: info@associazionesinopia.it

13/07 – ore 21.00 / spettacolo dal vivo

ENRICO BERTOLINO

INSTANT THEATRE. ESTATE MI BENE

a cura del Museo MA*GA con l’Associazione culturale Festival del Teatro e della Comicità Città di Luino

Non un monologo tradizionale, ma un confronto diretto dell’attore col pubblico, un dialogo costantemente aggiornato sui temi di più scottante attualità. Il palco diventa così luogo di informazione satirica e lo spettacolo un “tutorial” a 360 gradi col sorriso sulle labbra.

Museo MA*GA – Arena esterna

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: biglietteria@museomaga.it

Ingresso a pagamento: € 15,00

Vendita biglietti: Ticketone.it – biglietteria del MA*GA

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà in Sala Arazzi Ottavio Missoni

15/07 – ore 11.30 / inaugurazione mostra

100% – Un centenario e cento pezzi: Richard Ginori e Gio Ponti. 1923-2023

in una collezione lavenese

a cura del MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico con Anty Pansera e Giacinta Cavagna Di Gualdana

La mostra resterà aperta dal 15 luglio al 30 settembre 2023

Più di cento pezzi di Gio Ponti realizzati per Richard Ginori dal 1923, cento anni fa, quando inizia la sua art direction alla manifattura. Questo ricco ed articolato corpus di manufatti, proveniente da una collezione lavenese, si apre con tre pezzi esposti alla Prima Mostra biennale delle arti decorative internazionali di Monza del 1923, occasione che accende le luci sul “giovane” architetto milanese.

Allestimento a cura di Ivo Tomasi.

Museo MIDEC

Lungolago Perabò, 5 – Carro di Laveno Mombello (Va)

Info: segreteria@midec.org – 0332.625 551

Ingresso a pagamento

€ 6,00 intero – € 3,00 per over 65, studenti fino a 24 anni e comitive di almeno 25 persone – gratuito under 12 anni e diversamente abili

– ore 18.00 / inaugurazione mostra

IL PROFILO DELL’IMMAGINE

Arte e fotografia in Italia

a cura del Museo MA*GA con Alessandro Castiglioni e Emma Zanella

La mostra resterà aperta dal 16 luglio al 31 ottobre 2023

Il MA*GA, per la prima volta, dedicherà l’allestimento della propria collezione ai linguaggi fotografici esponendo insieme ai capolavori storici le nuove acquisizioni, tra cui le opere di Armin Linke Bruno di Bello e Paola di Bello.

Museo MA*GA

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: biglietteria@museomaga.it

Ingresso libero

Dal 16 l’ingresso alla mostra sarà a pagamento € 7,00 intero / € 5,00 ridotto

– ore 18.00 / inaugurazione mostra

STAZIONE CELESTE

a cura del Museo MA*GA con Francesca Chiara

La mostra resterà aperta dal 16 luglio al 31 ottobre 2023

Project room dedicata all’ultima ricerca di GianMarco Porru realizzato attraverso un workshop performativo realizzato durante la primavera al Musei MA*GA.

Museo MA*GA

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: biglietteria@museomaga.it

Ingresso libero

Dal 16 l’ingresso sarà compreso nel biglietto della mostra Il Profilo dell’Immagine

– ore 18.00 / inaugurazione mostra

FASHION REPORT: da ALFA a MISSONI

a cura del Museo MA*GA e dell’Archivio Missoni

dal 16 luglio al 29 ottobre 2023

Considerato tra i padri della fotografia di moda italiana, Alfa Castaldi fa parte di quel gruppo di creativi che hanno documentato la trasformazione della vita culturale italiana negli anni Sessanta e l’affermarsi della moda italiana nel mondo. Insieme alla giornalista e redattrice di moda Anna Piaggi, sua compagna di vita, Alfa conosce Ottavio e Rosita Missoni, anch’essi tra i pionieri del pret-à-porter italiano, e inizia a fotografare le loro collezioni. Le sue opere eleganti e spontanee allo stesso tempo entreranno a far parte degli annali della fotografia italiana e internazionale.

Museo MA*GA – Arena esterna

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: biglietteria@museomaga.it

Ingresso libero

Dal 16 l’ingresso sarà compreso nel biglietto della mostra Il Profilo dell’Immagine

– ore 21.00 /spettacolo dal vivo

GIOVANNI FALZONE MOSCHE ELETTRICHE. MUSICA NEGLI OCCHI

Giovanni Falzone rilegge Ennio Morricone

a cura del Premio Nazionale Arti Visive Città Di Gallarate con l’Associazione Promozione Sociale Area 101

con Valerio Scrignoli, chitarra elettrica – William Nicastro basso elettrico – Riccardo Tosi, batteria

In collaborazione con l’Associazione Promozione Sociale Area 101, il Premio Gallarate propone al Museo MA*GA il concerto di Giovanni Falzone, considerato tra i più grandi esponenti della tromba contemporanea e il suo progetto MOSCHE ELETTRICHE, uno dei più visionari dell’attuale scena contemporanea.

Jazz elettrico, ritmi incalzanti, suoni frenetici, invenzioni armoniche e rock psichedelico nella reinvenzione delle migliori colonne sonore di Ennio Morricone. Dagli Spaghetti western di Sergio Leone a Dario Argento, da Il Clan dei Siciliani a Un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

Museo MA*GA – Arena esterna

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: biglietteria@museomaga.it – Jazzaltro.it

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: Eventbrite.it

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovanni-falzone-mosche-elettriche-musica-negli-occhi-645970072877

In caso di pioggia il concerto si sposterà in Sala Arazzi Ottavio Missoni

16/07 – dalle ore 15.00 alle ore 17.00 / laboratori

LABORATORIO DI CIANOTIPIA – attività per famiglie

a cura del Museo MA*GA

Laboratorio, dai 6 ai 99 anni, per sperimentare un processo di stampa fotografica a un solo colore che sfrutta la luce del sole per creare immagini sorprendenti. Prendendo spunto dalla mostra Strategia Fotografia e dalle opere di artisti storici come Eadweard Muybridge, Marcel Duchamp, Giacomo Balla, lavoriamo sulla relazione tra corpo e immagine, tra movimento e fotografia.

Dopo la fase di preparazione della carta, creiamo la nostra composizione che verrà esposta ai raggi solari e poi fissata mediante un processo di lavaggio in acqua e asciugatura, ed ecco apparire il la nostra cianotipia!

Al termine del laboratorio ciascuno porterà a casa il proprio cianotipo e avrà la possibilità di partecipare alla realizzazione di una stampa collettiva che verrà esposta in Museo.

È richiesta la crema solare!

Museo MA*GA – Arena esterna

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: didattica@museomaga.it

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria (max 30 pp): didattica@museomaga.it

– ore 17.30 / visita guidata

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA IL PROFILO DELL’IMMAGINE

a cura del Museo MA*GA

Visita guidata gratuita con i curatori della mostra. Un’occasione unica per dialogare attorno alle questioni più attuali relative al rapporto tra immagine fotografica, società e produzione artistica.

Museo MA*GA – Arena esterna

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: biglietteria@museomaga.it

Visita guidata gratuita con ingresso mostre a pagamento € 7,00 intero / € 5,00 ridotto

Prenotazione obbligatoria: museomaga.it

– dalle ore 18.30 / spettacolo dal vivo

GOLDEN HOUR

DJ SET CON FRANCESCO QUARNA

a cura del Museo MA*GA

Viaggio musicale all’ora dell’aperitivo attraverso i brani che hanno fatto la storia della cultura pop. Una selezione eclettica a cura del dj-vignaiolo Francesco Quarna, direttamente da Radio DEEJAY.

Museo MA*GA – Arena esterna

Via E. De Magri, 1 – Gallarate (Va)

Info: museomaga.it

Ingresso libero

In caso di pioggia l’evento si sposterà all’interno del MA*GA