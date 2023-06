Sport, Club Scherma Legnano e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate insieme per far crescere il territorio

I valori dello sport uniscono il Club Scherma Legnano e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. La storia associazione legnanese, che proprio nel 2023 festeggia i 50 anni di attività, e l’istituto di credito dell’Altomilanese e del Varesotto hanno sottoscritto una partnership per la promozione dello sport sotto il profilo educativo, di crescita personale e di gruppo e di valorizzazione del territorio. Una collaborazione che culminerà nel prossimo autunno con le celebrazioni del mezzo secolo di scherma a Legnano.

«Lo sport è un ambito che ci vede molto presenti: attraverso il sostegno di grandi e piccole iniziative vogliamo porre al centro gli elementi educativi di ogni singola pratica e permettere alle realtà del territorio di proseguire nella loro attività», premette il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «Con il Club Scherma Legnano l’affinità è stata notevole. Non solamente guardando alle finalità che si pone questa disciplina, molto blasonata ma spesso poco conosciuta, ma anche all’attività svolta dall’associazione sempre dedicata alla promozione della scherma nell’ottica di una costante valorizzazione del territorio circostante. Non certo ultimo, vuole anche essere un omaggio alla comunità che ci ha visto nascere: Busto Garolfo è infatti il paese di Roberto Battaglia, schermidore e medaglia d’oro alle olimpiadi di Helsinki nella spada a squadre nel 1952». Educazione, territorio e comunità sono tre elementi che muovono la Bcc da oltre 125 anni. «L’azione educativa del nostro istituto si misura in una profonda relazione con le scuole e la comunità; il territorio è il cuore della nostra presenza come testimoniato anche dai quasi 5 mila soci che compongono la nostra banca. La comunità è il punto di riferimento, con le sue famiglie, imprese e realtà no profit con le quali, data la vicinanza, instauriamo un rapporto diretto e di fiducia».

Per il Club Scherma Legnano la partnership con Bcc rientra in un progetto di sviluppo dell’associazione legata all’imminente compleanno. «Ci prepariamo a festeggiare i primi 50 di attività», spiega il presidente della Scherma Legnano, Giuseppe Zalum. «Più che un traguardo, è una tappa importante di un cammino che dal 1973 ci ha visti non solamente promuovere questa disciplina, ma portarla su questo territorio collaborando con imprese, istituzioni e scuole e facendo conoscere il nome di Legnano nel mondo. In collaborazione con Federscherma, alla quale siamo affiliati oltre a essere iscritti nel registro Coni, abbiamo infatti organizzato gare regionali, nazionali e internazionali come, ad esempio, la prova di Coppa del Mondo Trofeo Carroccio che ha raggiunto ben 42 edizioni. Inoltre, nel 2012 il Club ha organizzato gli Europei Assoluti di Scherma. Solo l’anno scorso sono state promosse tre gare: la Coppa Italia Regionale Assoluti in aprile; la Coppa Italia Nazionale Under 23 in maggio e la qualifica nazionale Cadetti e Giovani in ottobre». Intensa anche l’attività con le scuole attraverso l’organizzazione di eventi non competitivi. «Solamente nell’ultimo anno è stato promosso il corso di scherma quale attività scolastica obbligatoria presso una classe del liceo sportivo Galilei di Legnano. Inoltre, proprio un paio di settimane fa c’è stato un altro evento interattivo con oltre 200 ragazzi e il campione Marco Fichera sempre presso il liceo Galilei, dove ancora ricordano come un fiore all’occhiello l’incontro di qualche anno fa con Valentina Vezzali ed il presidente di Federscherma».

Se questo è il passato, il presente della Scherma Legnano parla di una società che ha un’ottantina di tesserati, dai 6 anni in avanti e vanta la presenza di maestri di calibro nazionale e internazionale. «La scherma, nel nostro caso la spada – che è l’arma di elezione del club – è uno sport adatto a tutti e delle forti valenze educative. Oltre a promuovere il confronto con gli altri in modo rispettoso, insegna i valori e lo spirito di squadra, nonostante il carattere prettamente individuale. Sotto il profilo delle capacità, è riconosciuto che la scherma favorisce lo sviluppo della concentrazione, dell’attenzione e del controllo del proprio corpo e della mente. Tutti elementi importanti soprattutto nella crescita dei giovani».

Per il futuro, a settembre il Club Scherma Legnano compirà ufficialmente 50 anni. L’associazione sportiva dilettantistica sta predisponendo non solo una festa celebrativa, ma sta cercando di organizzare una gara nazionale e un’importante collaborazione pluriennale tra il Comune e la Federazione.