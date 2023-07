In morte del dottor Valeriano Mozzon, già capo centrale Enel, Consigliere comunale e Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica

Ci ha lasciati il dottor Valeriano Mozzon, già capo centrale Enel, Consigliere Comunale e Cavaliere dell‘Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Ad esequie avvenute a Cattolica la Famiglia ha annunciato il decesso del dottor VALERIANO MOZZON. Aveva abitato a Turbigo (via don Bossi) fino a una decina di anni fa (2013) quando decise di avvicinarsi all’abitazione della figlia in Romagna.

Era nato a Chiari (BS) il 29 novembre 1927. Laureato in Economia e Commercio, prima di entrare in Consiglio Comunale come capogruppo della Lega Nord (elezioni del 21 novembre 1993) era stato prima vice capo centrale e poi Capo centrale, dal 1° marzo 1990 alla fine del 1992 quando, come dirigente dell’ENEL (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) andò in pensione. Presidente dell’Unione Sportiva Turbighese occupò tale carica per anni, promuovendo la pratica sportiva nei giovani con la fondazione della ‘Scuola di Calcio’. Al tempo incaricò chi sta scrivendo di stendere la prima storia dell’Unione Sportiva Turbighese, recentemente ristampata in una veste aggiornata.

DIDA Una foto storica di alcuni presidenti dell’UST. IL dottor Valeriano Mozzon è il primo a destra

