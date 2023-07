TURBIGO. Turbigo ha dedicato una via a Ezio Maria Gray, nazionalista, fascista e parlamentare repubblicano che visse secondo il motto “Con la nazione sempre, contro la nazione mai” recentemente riscoperto dalla Meloni.

Pochi però conoscono la sua donna Teresah (Corinne Ubertis) che fu amante – all’inizio del Novecento – del fondatore del Futurismo. Lo abbiamo scoperto leggendo il ‘Filippo Maria Marinetti’ di Giordano Bruno Guerri (Mondadori 2009).

Scrive il Guerri: “Il vero amore di questi anni (siamo all’inizio del Novecento, ndr) era una scrittrice piuttosto nota. Teresa Corinne Ubertis che si firmerà Térésah sulla nascitura rivista di Marinetti sulla quale ha pubblicato poesie e novelle esordendo come autrice teatrale nel 1903. Marinetti non nasconde la sua relazione, anzi le dedica una poesia in francese”. Ma poi la storia finisce e lei – quasi quarantenne – nel 1912 sposa Ezio Maria Gray di dieci anni più giovane.

E’ stato un convegno del 2014 a Firenze a scoprire la figura e l’opera della scrittrice. Figlia di un militare di carriera di origini nobili con grandi possedimenti a Frassineto Po (dov’è sepolta con il marito) nasce a Firenze il 25 luglio 1874 e muore a Roma il 2 ottobre 1964. Inizia presto la sua collaborazione con il ‘Corriere della Sera’ e la rivista letteraria ‘La Lettura’ (ancora oggi in edicola) e si rivela scrittrice vincendo il ‘Premio Giacosa’.

Pubblica una cinquantina libri: raccolte di poesie, romanzi, racconti per l’infanzia, tradotti anche nelle principali lingue europee.

La moglie di Ezio Maria Gray: Corinne Ubertis (‘Teresah’) was last modified: by