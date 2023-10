Presentazione dei nuovi studi sulla collezione di Lodovico Pogliaghi

La collezione della Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese continua a stupire. Le oltre 1.300 opere custodite e gli 800 reperti archeologici di epoca egizia, greca, romana ed etrusca, che sono stati collezionati da Lodovico Pogliaghi, continuano a essere oggetto di ricerca e di studio. Giovedì 5 ottobre, è in programma una mattina di “aggiornamenti dalla collezione Pogliaghi”, come recita il titolo dell’evento: per l’occasione saranno presentati i più recenti studi e gli interventi di restauro che hanno interessato opere della raccolta Pogliaghi.

Il convegno è inserito nel progetto di Fondazione Paolo VI “Sacro Monte contemporaneo” che ha ricevuto un contributo da Fondazione Comunitaria del Varesotto (bando “Meraviglie del territorio”) ed è promosso da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale cui è affidata la gestione della Casa Museo, in collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria della struttura.

Dall’anno della sua riapertura al pubblico, la Casa Museo Pogliaghi ha accolto numerosi studiosi e ricercatori interessati alle opere della collezione internazionale che l’artista milanese, autore della porta del Duomo di Milano, ha raccolto durante la sua vita: un patrimonio inestimabile, frutto di una grande passione per l’arte e di una fervida vocazione collezionistica che ha portato Pogliaghi a trasformare la sua abitazione, realizzata in stile eclettico sul Sacro Monte di Varese all’inizio del secolo scorso, in un scrigno di tesori.

Ormai da anni vengono garantite occasioni di presentazione delle ricerche riguardanti la collezione Pogliaghi con convegni e pubblicazioni che testimoniano l’interesse accademico nei confronti di questa raccolta. La giornata del 5 ottobre si inserisce in questo programma di valorizzazione della collezione e ricade nell’anno del ventennale del sito UNESCO del Sacro Monte.

L’appuntamento verrà ospitato presso l’atelier dell’artista dalle 10 alle 13.

A seguire nel pomeriggio alle 14.30 verrà data la possibilità di seguire una visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi per approfondire la storia della casa e della collezione oltre che della figura di Pogliaghi.

IL PROGRAMMA

Le tavole da soffitto della collezione Pogliaghi e il loro reimpiego nei primi anni del XX secolo – a cura di Roberta Aglio

I ventagli orientali Uchiwa-e della Casa Museo Pogliaghi. Produzione e restauro – a cura di Vito Milo

Studio e restauro di un raro esemplare di tappeto Ushak a medaglioni schiacciati del XVI secolo appartenente alla collezione Pogliaghi – a cura di Jasmine Sartor

Il restauro del tappeto Ushak “Lotto” n. Inv. 447 della Collezione Pogliaghi: dialogo tra “istanza storica” e problematiche conservative – a cura di Rachele Di Gioia

I bozzetti dei Profeti Isaia e Aggeo: studio delle metodologie conservative di due manufatti in gesso della Casa Museo Lodovico Pogliaghi di Varese – a cura di Elena Gallizio

La partecipazione al convegno è gratuita. È richiesta la prenotazione scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it o telefonando al numero +39.328.8377206

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it