Sabato 14 ottobre, a Busto Garolfo inaugurazione della mostra fotografica “Sguardi sul delta”

Busto Garolfo – Tre fotografi alla foce del Po. Si inaugura sabato 14 ottobre a Busto Garolfo la mostra “Sguardi sul delta”: Beppe Borghi, Claudio Moretto e Stefania Cocco presentano la loro visione del delta del Po. Organizzata dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e CCR Insieme Ets, l’ente mutualistico dell’istituto bancario, la mostra propone 30 scatti – 10 opere per ogni autore – realizzati tra Comacchio e Chioggia, in quegli spazi suggestivi dove le acque del Po si congiungono con il mare Adriatico.

«Questo è un progetto partito quasi un anno fa, un po’ per caso», racconta Beppe Borghi. «Un progetto nato dalla comune passione per la fotografia, in particolare per la fotografia paesaggistica. Nel dicembre scorso siamo stati insieme sul delta del Po con lo scopo di fare un viaggio fotografico. Due giorni durante i quali abbiamo passato in rassegna quella zona, documentandola con i nostri obiettivi, ciascuno secondo la propria sensibilità. Dal materiale raccolto è scaturita l’idea di farne una mostra collettiva per mostrare come uno stesso luogo può essere raccontato in modo differente».

Il titolo “Sguardi sul delta” deriva proprio da qui. «Dalla volontà di far comprendere l’unicità della fotografia. Chi scatta è comunque condizionato dal suo vissuto, dalle sue esperienze e dai suoi interessi. Non ci siamo messi in competizione, ma abbiamo voluto raccontare a modo nostro un luogo, uno spazio, spinti da quella continua ricerca sul paesaggio naturale e urbano che ci spinge nell’uso della macchina fotografica». Le differenze non sono solamente nell’inquadratura, ma anche nel formato delle foto proposte e nell’uso, o meno, del colore. «Sono differenze che raccontano un po’ di noi, con l’obiettivo di trasmettere qualche emozione e, per quanti non lo conoscessero, di andare a vedere il delta del Po».

Questa nuova esposizione si inserisce nel ciclo di iniziative promosse dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e da CCR Insieme Ets. «Essere promotori di cultura è dare valore a quanti operano sul territorio – spiega il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi – Significa anche offrire occasioni per far conoscere la propria passione e trasformarla in elemento di crescita per tutti». Aggiunge la presidente di CCR Insieme Ets, Maria Carla Ceriotti: «Proseguiamo lungo la strada di fare della nostra sede un luogo di cultura, aperto al territorio. Il ruolo di una mutua è quello di promuovere il benessere delle persone, non solamente operando in ambito sanitario, ma anche facendosi promotore di eventi come questa mostra fotografica».

La mostra “Sguardi sul delta” viene inaugurata sabato 14 ottobre alle 17.30 nella sede di CCR Insieme Ets in via Verdi 19 a Busto Garolfo, alla presenza degli autori. Le fotografie resteranno esposte fino a sabato 11 novembre. Orari di apertura: il martedì dalle 10 alle 12, il giovedì dalle 21 alle 22.30 e il sabato dalle 14.30 alle 17.30. L’ingresso è libero.

Biografie degli autori e locandina in alta definizione sono disponibili qui: https://drive.google.com/drive/folders/1Vf-Fw1o7ve1oJR1fC2erDxuyN0iely0D?usp=sharing