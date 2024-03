Il trasloco delle associazioni dall’ex Municipio

TURBIGO – Ieri sera, 6 marzo 2024, incontro con le associazioni locali per definire i termini del trasloco che dovrà essere effettuato entro maggio, in modo da permettere l’inizio dei lavori di restyling dell’ex municipio, oggi ‘Casa delle Associazioni’. Presenti i rappresentati delle tante associazioni turbighesi che hanno lasciato il recapito a chiesto lumi.

Gli amministratori hanno spiegato come dovranno muoversi – possibilmente autonomamente – per spostare provvisoriamente le loro sedi associative, in parte nei locali dell’ex palestra della ‘Casa del Giovane’, ma anche in altri spazi.

L’intervento, finanziato (4 milioni di euro) dai fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), modificherà la fisionomia interna dell’edificio municipale inaugurato nel 1968. Sono previsti circa due anni di lavoro e alla fine del 2026 il nuovo ‘Palazzo delle Associazioni’ sarà più consono alla realtà attuale: a piano terra ci saranno i ‘Servizi alla Persona’; al primo piano i due musei, quello della Civiltà contadina e quello Risorgimentale; mentre al secondo piano sarà rivisitata l’ex sala del Consiglio Comunale che prenderà il posto della ‘Sala delle Vetrate’ per le adunanze future.

Lo spostamento delle sedi delle associazioni richiederà anche l’utilizzo provvisorio dei diversi siti comunali: dall’Iris di Via Roma, all’ex Ipsia (dove troverà posto la Banda musicale), all’Info point turistico nel parco del palazzo de Cristoforis. Alcune associazioni saranno ospitate da quelle che hanno sede nell’attuale Municipio, come i ‘Combattenti e Reduci’.

Sperèm.

