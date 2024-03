Alessandro Fornara: una persona felice di donare

TURBIGO – E’ successo a un turbighese – Alessandro Fornara, 52 anni – che il 25 settembre 2018 venne coinvolto in un grave incidente a Galliate, non per colpa sua…e poco mancò che ci rimettesse la vita. Furono i Soccorritori della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco che arrivando immediatamente sul posto, gli salvarono la vita.

Alessandro dopo il lungo calvario, attraversato con il sorriso di chi si sentiva miracolato, non dimenticò i tanti medici, infermieri, fisioterapisti… che gli avevano permesso di continuare l’avventura meravigliosa della vita, per cui animato da un grande senso di gratitudine decise – con il conforto della moglie Nicoletta – di donare un’ambulanza alla CRI di Novara.

La buona novella non finisce qui. Pensando agli uomini e alle donne che seminano amore, con l’intento di render loro grazie per questo basilare servizio a favore della nostra comunità, Alessandro e Nicoletta hanno deciso di fare il bis, donando un’ambulanza anche alla Croce Azzurra di Buscate che sarà inaugurata domenica 17 marzo 2024.

Chi scrive ha sempre pensato che ‘la riconoscenza non fosse di questo mondo’, perché spesse volte alle promesse non seguono i fatti. In questo caso, invece, è avvenuto l’inverso e l’orgoglio dei genitori ha permesso di rendere noto le generose donazioni del figlio che intende proseguire nello sviluppo del suo giovanile sogno – denominato ‘Progetto 108’ – tutto indirizzato al bene comune.

DIDA Un momento della inaugurazione della ambulanza alla CRI di Novara alla quale Alessandro, in seguito, ha aderito come soccorritore Volontario.