BUSTO . – in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ANPI, l’Associazione culturale Il Quadrifoglio, ACLI, CGIL, Comitato Soci Coop, Libera e Movimento X Busto

sabato 23 marzo, ore 18.30 presso la “Sala Verdi” di via Pozzi, 7 a Busto Arsizio

presentano lo spettacolo teatrale “Amore non ne avremo. Una notte con Peppino Impastato” scritto e interpretato da Carlo Albè.

L’opera ci riporta alla notte dell’8 maggio 1978: Glauco, giornalista romano, ripassa ad alta voce l’intervista che l’indomani farà a Peppino Impastato. Tra sogni inquieti si domanda cosa starà facendo quella notte il giovane attivista contro la mafia. Ancora non sa che quella sarà la sua ultima notte.

Carlo Albè è attore, regista, scrittore, “contastorie” anticonvenzionale di origini bustocche. Romanziere e autore di spettacoli teatrali, si è occupato di lavoro, povertà, politica, emarginazione. Nel 2023 firma il documentario 9.1.50 con i Modena City Ramblers.

was last modified: by