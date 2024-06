Busto Garolfo: sabato 15 giugno inaugurazione con la presenza degli artisti della mostra fotografica “Dal Sacro Monte ai Laghi”, che celebra i paesaggi d’acqua e spirituali del Varesotto

La mostra “Dal Sacro Monte ai Laghi” offre un viaggio tra i suggestivi paesaggi dei laghi di Varese e Maggiore, catturandone l’atmosfera in continua evoluzione, e la sacralità del Sacro Monte di Varese, con le sue 14 cappelle che offrono un respiro per lo spirito e per l’anima.

Le immagini esposte, realizzate dai fotografi Gianluigi Fipilli e Nicolò Bellante, catturano le bellezze del Lago di Varese e del Lago Maggiore, specialmente il versante lombardo, ripreso in periodi di scarse piogge.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 15 giugno alla presenza degli artisti che hanno realizzato le fotografie. Per questa occasione, la sede di via Verdi, 19 a Busto Garolfo (Mi) di CCR Insieme ETS della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate si trasforma in una galleria d’arte. Si tratta di un’occasione unica per incontrare gli artisti e visitare con loro la mostra.

“Il Varesotto è una regione ricca di scenari naturali mozzafiato, laghi incantevoli, colline verdi e borghi storici, merita di essere conosciuta e apprezzata in tutta la sua magnificenza,” commenta l’iniziativa Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. “Attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, è possibile immortalare la singolare bellezza dei paesaggi, i colori intensi delle stagioni e l’atmosfera unica che caratterizza ogni angolo del territorio. Le fotografie non solo conservano e tramandano la memoria visiva di questi luoghi, ma diventano anche potenti strumenti di promozione turistica, attirando visitatori e amanti della natura da ogni parte del mondo. Inoltre, la fotografia paesaggistica ispira rispetto e tutela dell’ambiente, sensibilizzando le persone sull’importanza di preservare il patrimonio naturale e culturale del Varesotto per le future generazioni. In questo modo, l’arte fotografica contribuisce a consolidare l’identità locale, stimolando orgoglio e appartenenza nella comunità.”

“L’arte della fotografia, ancora una volta, trova casa nella nostra sede con questa mostra che rappresenta un’opportunità per immergersi nelle meraviglie naturali del Varesotto,” dichiara Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme ETS.

L’esposizione resterà aperta presso la sede di CCR Insieme Ets fino al 27 luglio e sarà visitabile il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 21 alle 22.

Gianluigi Fipilli, nato nel 1950, coltiva la passione per la fotografia sin da ragazzo. Per Fipilli, la fotografia è uno svago, un modo per immergersi nell’ambiente circostante e memorizzare ciò che lo colpisce, condividendo le sue esperienze con gli altri.

Nicolò Bellante, nato nel 1964, è un paesaggista e ritrattista che ha iniziato a fotografare negli anni ’80. Attraverso la fotografia, Bellante esprime la sua creatività, rielaborando le immagini e giocando con i colori per trasmettere il suo carattere e il suo stato d’animo.

Nicolò Bellante e Gianluigi Fipilli sono soci del Fotoclub La Rotondina di Nerviano.