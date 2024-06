Organizzata da Auser Turbigo sarà inaugurata – sabato 15 giugno, alle ore 17.30, una mostra collettiva con le opere delle allieve del laboratorio di Disegno e Acquerello, secondo i dettami della locandina allegata. Tutti sono invitati a partecipare all’inaugurazione che si terrà nella ‘Sala delle Vetrate’ del palazzo De Cristoforis (sede comunale)

