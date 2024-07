Il 25 luglio 2024 a Busto Arsizio la Pastasciutta Antifascista in memoria di quella dei Fratelli Cervi del luglio 1943presso l’oratorio San Filippo di Busto Arsizio

Le diciassette associazioni del territorio che hanno dato il loro contributo organizzativo per realizzare la serata invitano tutti i cittadini a partecipare, il 25 luglio 2024 dalle ore 18.45, alla PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA 2024 presso l’oratorio San Filippo di Busto Arsizio.

Sarà un’occasione di festa per ribadire i principi di libertà e democrazia nati dalla lotta partigiana, ma anche un’occasione per riflettere insieme sulla deriva di estrema destra che, in Italia e in Europa, raccoglie sempre più consensi, e sulle nuove sfide che attendono tutti gli antifascisti nei prossimi mesi.

Una ricorrenza all’insegna della condivisione dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia della Famiglia Cervi.

Sono passati 81 anni dall’inizio della Resistenza italiana e anche dalla storica pastasciuttata che la Famiglia Cervi offrì agli abitanti del paese di Campegine dopo la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini, il 25 luglio 1943.

Con il prezioso contributo dei giovani dei “Progetti Fantasia” che si occuperanno del servizio ai tavoli, la serata sarà allietata dalle note del gruppo “Astarte”; sarà possibile visitare la mostra “Diritti in bella mostra” a cura del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino.

Carlo Ghezzi, vice Presidente Nazionale vicario di ANPI, interverrà per un saluto e una riflessione iniziale.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO al numero 353 418 6660 – chiamate, messaggi whatsapp e SMS.

Gli Organizzatori

ACLI Busto Arsizio, ANFFAS Busto Arsizio, ANPI Sezione di Busto Arsizio Giovanni Castiglioni, Associazione Amici di Angioletto,AUSER Busto Arsizio, CGIL Varese, CGIL SPI Varese, Circolo Gagarin, Comitato Soci COOP Busto Arsizio Cassano Magnago, FIVL – Associazione Raggruppamento Divisione Patrioti Alfredo Di Dio, Il Quadrifoglio, Legambiente Busto Verde, M.A.S.C.I. Adulti scout, Noi della Comerio Ercole 1885, People Editore, Progetti Fantasia, R.S.U. Comerio Ercole.