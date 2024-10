Il 15 ottobre la Bcc apre la sede di Buguggiate per una giornata di prevenzione oncologica

Martedì 15 ottobre la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate apre una delle sedi della banca per una intera giornata di prevenzione oncologia. La sede di Buguggiate ospiterà i medici per offrire gratuitamente visite per la prevenzione del cancro al seno e alla pelle, due fra i tumori più diffusi in Italia. Le persone, che hanno riservato l’appuntamento, verranno accolte all’ingresso della banca e accompagnate al piano di sopra, dove in sala riunioni è stato allestito un locale per l’accoglienza e l’attesa, mentre negli uffici a fianco si svolgeranno le visite vere e proprie con i dottori di Salute Donna. I locali dell’amministrazione per questa occasione si trasformeranno in studi medici, con tanto di lettini.

La giornata è stata organizzata nell’ambito dell’Ottobre Rosa della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, attraverso il suo braccio operativo Ccr Insieme Ets, che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della banca.

“Il tema della prevenzione oncologica è così importante per la popolazione che ci ospita, che abbiamo deciso di aprire la sede di Buguggiate per accogliere medici e pazienti per un giorno. Questo evento, che ha rapidamente registrato il tutto esaurito, si terrà all’interno dei nostri spazi, trasformando di fatto i locali della banca in un luogo di prevenzione e sensibilizzazione”, spiega Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Abbiamo allestito appositamente delle aree per accogliere i partecipanti in un ambiente sicuro e confortevole, dove potranno effettuare visite e consulti con professionisti esperti al primo piano. La salute della comunità, non solo economica, è per noi una priorità, per questo continuiamo a impegnarci come banca non solo nel fornire supporto finanziario ma anche nell’offrire iniziative di valore sociale, come questa giornata di prevenzione”

“La proposta ha incontrato l’interesse di Soci e Clienti”, ha commentato Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme Ets della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Le visite si svolgeranno lungo tutto l’arco della giornata e le prenotazioni sono andate sold out in poco tempo. Ringraziamo l’associazione Salute Donna e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione di questa iniziativa e chi vi parteciperà, contribuendo, insieme, a creare una comunità più sana e consapevole”.

Il carcinoma al seno è il tumore più frequente, da solo rappresentando il 30% di tutti i tumori nelle donne, secondo i dati del Ministero della Salute. Una diagnosi precoce è un pilastro fondamentale nella lotta contro questa forma di cancro.

Il melanoma cutaneo in Italia è il terzo tumore più frequente al di sotto dei 50 anni e, negli ultimi decenni, l’età media in cui è stato diagnosticato si è molto abbassata, al punto da essere uno dei tumori più comuni anche tra i ragazzi con meno di 30 anni; per questo la prevenzione è fondamentale.

Se il medico che visita ravviserà dei segnali di allarme, il paziente o la paziente saranno invitati a svolgere esami più approfonditi, in modo da poter bloccare la minaccia il più presto possibile.

I prossimi appuntamenti di prevenzione di ottobre saranno a Busto Garolfo

22 ottobre, Poliambulatorio di Olcella, intera giornata, prevenzione seno, in collaborazione con Salute Donna

26 ottobre, sede CCR Insieme Ets, intera giornata, visite di prevenzione per rischio cardiovascolare, diabete e aterosclerosi, con i medici Andrea Mereghetti e Davide Negroni.