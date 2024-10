Ricorre quest’anno l’80° anniversario dell’uccisione di Mauro Venegoni.

La commemorazione avrà luogo a Cassano Magnago in via Bonicalza – via Gasparoli domenica 27 ottobre 2024 alle ore 10, come da locandina allegata.

Sarà un momento importante di ricordo del grande militante antifascista e di riflessione su eventi lontani nel tempo la cui memoria non deve venir meno.

was last modified: by