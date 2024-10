Per l’anno scolastico in corso il sindaco dei ragazzi è Omar Deda votato da 70 ragazzi. Vicesindaco Francesco Torno con 25 voti. Consiglieri: Stefano Millefanti (23 voti); Michela Fato (20); Emanuela Miri (16); Fabio Garavaglia (10); Francesco Moretti (9).

