A novembre quattro giornate di prevenzione gratuita contro i tumori della pelle

Novembre sarà un mese all’insegna della prevenzione della salute della pelle, con quattro giornate organizzate da CCR Insieme ETS, braccio operativo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della banca.

L’iniziativa è rivolta ai soci della mutua della Bcc e ai residenti di Corbetta, Dairago, Arluno e Busto Garolfo e mira a offrire screening dermatologici mirati alla prevenzione del tumore alla cute con il controllo dei nevi, alterazioni cutanee spesso trascurate che possono rivelarsi indicatrici di problemi più seri.

I nevi, comunemente chiamati “nei,” sono accumuli di melanociti, le cellule responsabili della produzione di melanina. In genere, sono formazioni benigne, ma possono evolversi in senso patologico, motivo per cui è consigliabile sottoporli a controlli regolari, specialmente se si notano cambiamenti di colore, forma, dimensione o se si verificano sintomi come prurito o sanguinamento.

«Come Bcc, il nostro impegno non si limita a sostenere economicamente le iniziative locali, ma si estende al benessere complessivo delle comunità in cui operiamo», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Siamo convinti che la sensibilizzazione e la prevenzione siano strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza delle malattie e per offrire a tutti una migliore qualità di vita. Investire in progetti che promuovono la prevenzione non è solo una scelta di responsabilità sociale, ma un modo per dimostrare quanto ci sta a cuore la salute delle persone, accanto alla loro sicurezza economica. La salute è un valore prezioso, e contribuire alla sua tutela significa costruire un futuro più sicuro per tutti.»

«Le visite puntano a promuovere una maggiore consapevolezza sui segnali di rischio per la salute della pelle, incoraggiando la diagnosi precoce. L’Ottobre Rosa, mese che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate dedica tradizionalmente alla prevenzione oncologica non è finito e continua a novembre con quattro giornate dedicate allo screening della pelle, per prevenire eventuali neoplasie», ha commentato l’iniziativa Maria Carla Ceriotti, presidente di CCR Insieme ETS.

I dati contenuti nel rapporto AIOM-AIRTUM 2023 «I numeri del cancro in Italia» parlano chiaro: il melanoma rappresenta nel nostro Paese il terzo tumore più frequente prima dei 50 anni in entrambi i sessi; negli ultimi anni tuttavia l’età di insorgenza si è abbassata drammaticamente tanto da essere ormai uno dei tumori più diffusi tra gli under 30.

Programma degli appuntamenti

Gli ambulatori si svolgeranno secondo il seguente calendario:

5 novembre – Corbetta, ambulatorio comunale: controllo della cute

12 novembre – Dairago, ambulatorio comunale: controllo della cute

19 novembre – Busto Garolfo, ambulatorio Olcella: controllo della cute

27 novembre – Arluno, ambulatorio comunale: controllo della cute

Come prenotare

Per prenotare la visita o ottenere maggiori informazioni, per gli iscritti alla mutua della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate chiamare il numero 331.7511341, per i residenti nei comuni dove vengono effettuate le visite chiamare il numero di Salute Donna 320.6887338, attivo il martedì e il mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.00.