Sono circa 900 gli atleti che, dopo essersi conquistati il diritto alla partecipazione nelle varie qualificazioni regionali o interregionali, sabato 16 e domenica 17 novembre scenderanno sulla pedana del PalaBorsani, il palazzetto dello sport che sorge al confine tra Legnano e Castellanza, in via per Legnano 3, e che da anni ospita gare di scherma anche a livello internazionale.

Organizzata dal Club Scherma Legnano sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma, la prima prova nazionale cadetti e giovani di spada maschile e femminile, si avvale del contributo di Regione Lombardia, della collaborazione del Comune di Legnano e del patrocinio del Comune di Castellanza e del Comitato regionale lombardo del CONI.

Cadetti e giovani, in entrambe le giornate della competizione cominceranno a darsi battaglia nella varie gare in calendario a partire dalle ore 8,30; per gli spettatori l’ingresso alla manifestazione è libero e prima di ogni gara, con tutti gli atleti schierati in pedana davanti al tricolore, verrà eseguito l’inno nazionale (che è una prassi per qualsiasi gara di scherma, fin dai bambini più piccoli) che per l’occasione verrà suonato e cantato live da alcuni studenti della scuola di musica Paganini.

«Dopo l’eccezionale parentesi dello scorso anno con la prova di Coppa del mondo di spada femminile, tornare ad essere gli organizzatori della prima prova nazionale per queste categorie è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità e il modo migliore per inaugurare il nostro 51° anno di attività -dice Giuseppe Zalum, presidente del Club Scherma Legnano-. Siamo entusiasti di accogliere i giovani talenti della scherma italiana e di offrire loro una cornice degna del loro impegno e della loro passione, i circa 900 ragazzi che si daranno battaglia in pedana hanno infatti dovuto qualificarsi posizionandosi nei primi posti delle relative gare regionali tenutesi nel mese di ottobre. Alcuni di essi sono nelle nazionali giovanili ed hanno già avuto grandi risultati nelle competizioni europee e mondiali di categoria. Tra i cadetti e i giovani che si affronteranno sulle pedane si nascondono i futuri campioni: giusto per fare un esempio la finale maschile cadetti, ovvero la categoria con atleti tra i 14 ed i 17 anni (la categoria giovani va dai 17 ai 20 anni) di qualche anno fa al Palaborsani ha visto Enrico Piatti battere Davide Di Veroli che quest’anno sono stati, rispettivamente, campione italiano assoluto e 11° nella gara individuale alle Olimpiadi di Parigi (e quinto nella gara a squadre). A tutto ciò si aggiunge la soddisfazione, come presidente del club, di vedere cinque atleti del nostro club scendere in pedana il prossimo fine settimana: Andrea Colombo, Leo Ferrari, Kyle Gruner e Lorenzo Mangino saranno in pedana sabato con i cadetti, mentre domenica sempre Colombo e Gruner parteciperanno anche alla gara giovani -pur essendo cadetti si sono qualificati anche per la gara dei più grandi- così come Edoardo Walliser e, nella categoria femminile, Carola Colombo».

«Grazie alla firma del protocollo con cui siamo diventati lo scorso anno “Città partner” della Federazione Italiana Scherma, Legnano, in questo fine settimana, tornerà a essere una “pedana” di prestigio a livello nazionale -commenta il sindaco Lorenzo Radice-. Il fatto che quasi mille giovani, con i loro allenatori, siano ospiti del territorio rappresenta di per sé una notizia positiva per l’impatto sul nostro sistema ricettivo; lo è però ancora di più per quello che vengono a fare, ossia attività sportiva con dei loro coetanei, che significa una straordinaria opportunità di rapportarsi con gli altri e di uscirne, da vincitori come da sconfitti, comunque migliori e cresciuti. A tutti i partecipanti il mio benvenuto a Legnano e l’augurio di riuscire a dare il meglio; mentre al Club Scherma, come sempre, va il mio grazie per il grande lavoro organizzativo, ma che sono certo -anche questa volta- darà soddisfazioni che ripagheranno ampiamente lo sforzo».

«Lo sport è una scuola di vita fondamentale per i giovani, perché insegna disciplina, impegno e rispetto -dice Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che in occasione dei 50 anni di attività del Club Scherma Legnano ha sottoscritto una partnership per la promozione dello sport sotto il profilo educativo, di crescita personale e di gruppo e di valorizzazione del territorio-. Come banca cooperativa, siamo profondamente legati ai valori della comunità e crediamo nell’importanza di sostenere società e associazioni che promuovono questi principi. È un modo concreto per contribuire alla crescita delle nuove generazioni e al benessere del nostro territorio».

L’evento di sabato 16 e domenica 17 novembre è stato presentato questa mattina, presso la Sala degli Stemmi del Comune di Legnano, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte Giuseppe Zalum, presidente del Club Scherma Legnano, Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, Maurizio Randazzo, vicepresidente vicario della Federazione Scherma Italiana, Carola Mangiarotti, vicepresidente del Comitato regionale Lombardia CONI, Maurizio Novellini, presidente Comitato regionale FIS Lombardia e Luigi Croci, consigliere del Comune di Castellanza con delega allo sport.