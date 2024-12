Babbo Running a Busto Garolfo domenica 15 dicembre per iniziare le feste di corsa

Busto Garolfo si prepara ad accogliere la magia del Natale in modo unico e coinvolgente con la Babbo Running, in programma nella mattinata di domenica 15 dicembre, un evento che vuole portare un sorriso sui volti di grandi e piccini. Le strade del paese saranno invase da una marea di Babbi Natale, pronti a correre o passeggiare in un’atmosfera di festa e solidarietà. L’iniziativa, aperta a tutti, è un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere il periodo natalizio con un pizzico di spensieratezza e tanta energia positiva.

L’evento è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Bustese, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Busto Garolfo, della Pro Loco e in collaborazione con la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e con il suo braccio operativo Ccr Insieme Ets.

“Il Natale è simbolo di unione e condivisione, dello stare assieme. Questa manifestazione è un’occasione per vivere insieme l’atmosfera delle feste, animando la città sede della nostra Bcc, con colori, sorrisi e divertimento, un luogo dove lavoriamo, viviamo e che chiamiamo casa”, ha detto Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

L’evento ludico-motorio prevede un percorso di 6 km aperto anche a Nordic Walking e camminatori, e una Family Run di 3 km, perfetta per le famiglie.

Il ritrovo della Babbo Running è fissato alle ore 10.00 presso la sede della Bcc in via Manzoni, 50, con la partenza prevista per le 10.45. Il termine dell’evento è previsto per le ore 13.00. I primi 500 iscritti riceveranno in omaggio il caratteristico cappellino di Babbo Natale, un simbolo distintivo dell’iniziativa.

I bambini fino ai 14 anni potranno iscriversi gratuitamente, per gli altri è prevista la quota simbolica di 5 euro, che comprende Servizio ambulanza e Assicurazione, Family Babbo Run 8 euro per due adulti. L’iscrizione a A.S.D. Running Bustese (tesseramento CSI) per il 2025 include la partecipazione alla “Babbo Running” e la maglietta dell’evento a 25 euro.

Non importa l’età o il livello di allenamento: alla Babbo Running conta solo lo spirito natalizio! Uomini, donne, bambini e persino intere famiglie sfileranno indossando il caratteristico costume rosso e il cappello con il pompon bianco. La scena sarà un tripudio di colori, sorrisi e campanellini tintinnanti, mentre il percorso si snoderà tra le vie addobbate a festa di Busto Garolfo, creando un colpo d’occhio indimenticabile.

La manifestazione in caso di maltempo NON verrà annullata salvo condizioni pregiudizievoli per la sicurezza.

Per iscrizioni: www.runningbustese.it o presso AMP Aftermarket Parts in viale dell’Industria, 41 Busto Garolfo, fino alla mattina di sabato 14/12/2024, oppure sul luogo dell’evento dalle ore 9.30 alle ore 10.30

Per informazioni: Paolo 339 5683856 – Mauro 338 9869247