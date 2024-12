Regala la storia: cartoline di Natale dal varesotto e dal Lago Maggiore per donare una visita ad un museo e un piccolo pensiero artistico per grandi e piccin

Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, questo Natale 2024 promuove dei pacchetti regalo per regalare una visita per 2 persone ad un museo sul territorio secondo diversi abbinamenti e località. Le cartoline sono disponibili per l’acquisto e possono essere spedite all’indirizzo della persona che le ha ordinate o alla persona a cui è destinato il regalo, oltre alla possibilità di ritirarle presso l’ufficio di Carnago.

I biglietti offerti propongono come meta nella provincia di Varese i Musei del Sacro Monte, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso e il Museo dei Fossili di Besano, e nella provincia di Novara la Statua di San Carlo ad Arona. Il pacchetto regalo potrà contenere, oltre alla visita, anche un piccolo regalo come una ceramica o un libro.

I PACCHETTI

Regala una storia… Al Sacro Monte di Varese è il primo pacchetto, a € 35, che include un Pass 3 Musei per 2 persone ed un libro. Il pass offre visite guidate alla Casa Museo Pogliaghi e alla Cripta romanica e un ingresso al Museo Baroffio. Il libro è a scelta tra La Cripta Romanica del Santuario di Santa Maria del Monte e Aggiornamenti e nuovi dati dalla Casa Museo Pogliaghi, di Edizioni Nomos.

Ad un prezzo di € 20 si potrà acquistare la cartolina Regala una storia… A Casa Museo Pogliaghi che include solamente la visita guidata per due al Museo Pogliaghi e il relativo libro, oppure la cartolina Regala una storia… Alla Cripta del Sacro Monte di Varese che garantisce a due visitatori una visita guidata alla Cripta del Santuario, con il libro ad essa dedicato, ed l’ingresso all’adiacente Museo Baroffio.

Specialmente dedicato ai bambini è il pacchetto Regala una storia… Al Museo dei Fossili di Besano che per € 25 comprende due entrate al Museo dedicato ai fossili del Triassico, quando Besano era sommersa dal mare, insieme alla graphic novel Il Giovane Darwin.

Per l’ultima località elencata situata nella Provincia di Varese, Regala una storia… All’Eremo di Santa Caterina, sono disponibili tre diversi pacchetti: la prima opzione, a € 25, offre due ingressi all’Eremo con audioguida ed è impreziosita da una campanella in ceramica di Laveno, paese per molti secoli famoso per le sue ceramiche pregiate. La campanella, dipinta a mano da un’ artista locale, raffigura una miniatura dell’Eremo di Santa Caterina. La seconda opzione prevede, per € 20, due ingressi all’Eremo con audioguida ed un segnalibro natalizio con una raffigurazione dell’Eremo di Santa Caterina in acquarello, accompagnato da una bustina. La terza opzione include la visita con audioguida ad € 16.

Per la provincia di Novara, la cartolina Regala una storia… Al San Carlo di Arona include, per € 20, due entrate al monumento, che include il giardino botanico, un parco di statue moderne, e la salita alla statua del San Carlo Borromeo, un colosso cavo in cui è possibile salire da una scala per ammirare il paesaggio del Lago Maggiore.

Per prenotare le cartoline, visitare il sito di Archeologistics: bit.ly/RegalaUnaStoria

Email: info@archeologistics.it

Tel: +39.3288377206