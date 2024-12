Trucco e parrucco: è questo il vero segreto dietro l’incredibile trasformazione di Donatella Versace

Trucco e parrucco, più che bisturi. È questo il vero segreto dietro il “glow up” di Donatella Versace, che ha fatto tanto discutere nelle ultime settimane. Secondo il chirurgo plastico Alessandro Gualdi, nonostante si parli di un esempio di straordinaria chirurgia estetica, la trasformazione della stilista è frutto soprattutto di un sapiente utilizzo di make-up e styling, più che di interventi chirurgici.

«L’incredibile trasformazione di Donatella Versace ha monopolizzato l’attenzione mediatica nelle ultime settimane, ma dietro l’apparenza non sempre tutto è come sembra -dice Alessandro Gualdi-, il “glow up” della celebre stilista non è solo il risultato di interventi chirurgici, ma soprattutto di un sapiente utilizzo di trucco e parrucco. Siamo stati bombardati da immagini di Donatella Versace come esempio di chirurgia plastica straordinaria, ma credo sia giusto fare chiarezza: il cambiamento impressionante è dovuto, in gran parte, a un trucco completamente rinnovato. Prima eravamo abituati a un look alla Tim Burton; oggi vediamo uno sguardo aperto e luminoso, grazie a un make-up che valorizza i suoi lineamenti».

Ma non solo trucco. Gualdi sottolinea alcuni dettagli che potrebbero spiegare l’evoluzione del volto della stilista: «Oltre al possibile riposizionamento chirurgico delle sopracciglia, c’è da notare il naso, che potrebbe essere stato riproiettato dopo un intervento precedente o un trauma, e l’attaccatura dei capelli, che suggerisce l’uso di una parrucca o un abbassamento della hairline».

Il chirurgo analizza anche l’evoluzione del volto nel tempo, osservando come il lifting fosse già stato effettuato anni fa, mentre oggi il viso appare più spigoloso e definito, forse per la perdita di peso o la rimozione di filler precedenti. «Può essere che siano stati usati filler, un browlift e una rinoplastica per migliorare ulteriormente il risultato, ma il resto è trucco e parrucco».

Alessandro Gualdi è uno dei massimi esperti di chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva in Italia. Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica è Dottore di Ricerca e docente presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Con oltre 5.000 interventi specialistici all’attivo, è riconosciuto per il suo approccio mini-invasivo e innovativo con massima attenzione alla naturalezza del risultato. Autore di importanti pubblicazioni nel campo, tra cui testi specialistici sulla rinoplastica e la chirurgia mammaria, e il ringiovanimento dek volto opera presso prestigiose strutture del Nord Italia ed in oarticolare la sua struttura Milano Face Institute di Milano garantendo risultati naturali e armoniosi. Per saperne di più: www.alessandrogualdi.com