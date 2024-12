Besano: aperture straordinarie ed eventi per grandi e piccini al Museo dei Fossili per le vacanze natalizie

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio del Monte San Giorgio, dichiarato sito Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra i rettili spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome 1 embrione.

Questo Natale il Museo dei Fossili, con il supporto di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, ha organizzato delle visite guidate per grandi e piccini il 28, 29 e 31 dicembre e il 04 gennaio. L’apertura sarà nelle classiche giornate: martedì, sabato e domenica.

Il programma per gli eventi speciali sarà il seguente:

Sabato 28 dicembre alle ore 15.00, avrà luogo l’appuntamento per bambini “Il taccuino di Stoppani”. La visita animata accompagnerà bambini dai 6 ai 12 anni attraverso le parole dello studioso Antonio Stoppani in occasione dei 200 anni dalla sua nascita. Stoppani ha contribuito alla comprensione del Triassico e, leggendo i suoi appunti, potremo avere uno sguardo sul vivace mondo scientifico di fine ‘800, approfondire le prime scoperte di fossili del Monte San Giorgio e lasciarci ispirare alla creazione del nostro taccuino di viaggio. La visita terminerà, infatti, con un piccolo laboratorio creativo. Il costo pari a € 6 può essere pagato al momento della prenotazione al seguente link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/il-taccuino-di-stoppani-585.html

A seguire, domenica 29 e martedì 31 dicembre alle ore 15.00, gli eventi dedicati a tutte le età: le visite guidate permetteranno di conoscere i reperti custoditi al Museo dei Fossili, appartenenti all’antico mare di Besano, che milioni di anni fa ospitava le più varie forme di vita, conservate fino a noi ed esposte in questo storico museo. Il costo pari a € 6 può essere pagato al momento della prenotazione al seguente link:

https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/visite-guidate-al-museo-dei-fossili-527.html

Infine, sabato 04 gennaio, alle ore 15.00 si terrà l’appuntamento dedicato ai più piccoli, “Un rettile, tanti segreti” arricchito da un piccolo laboratorio creativo. I bambini dai 5 ai 7 anni potranno scoprire, nella visita guidata pensata per loro, il mare del Triassico e la storia del Besanosauro, il più grande e famoso rettile conservato nel museo. Questo ittiosauro lungo 6 metri, che conserva nell’addome un embrione, sarà protagonista del laboratorio creativo, che alla storia unirà la fantasia e tanti colori. Il costo pari a € 6 può essere pagato al momento della prenotazione al seguente link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/un-rettile-tanti-segreti-625.html

Ecco nel dettaglio gli orari di apertura per queste Feste:

martedì 24 e sabato 28 dicembre (14.00 – 17.30), domenica 29 (10.30 – 17.30) e martedì 31 dicembre (14.00 – 17.00).

sabato 04 (14.00 – 17.00) e domenica 05 gennaio (10.30 – 17.30).

Per info e prenotazioni: museo@comune.besano.va.it| 328.8377206

https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/museo-dei-fossili-di-besano-491.html