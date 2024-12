Cerba HealthCare Italia rinnova la propria identità visiva

«La cura dei dettagli è il cuore di ogni grande esperienza, ed è proprio nei dettagli che un brand costruisce la sua credibilità e il suo impatto. In un mercato sempre più competitivo, infatti, l’immagine aziendale rappresenta un elemento cruciale per il successo di un’impresa. Una corporate image positiva non solo rafforza la fiducia dei clienti, ma contribuisce anche a differenziare l’azienda dai concorrenti, aumentando il valore percepito del brand sia esternamente che internamente», Marco Daturi, chief marketing officer di Cerba HealthCare Italia, sottolinea così l’importanza del progetto di rebranding avviato dall’azienda.

Cerba HealthCare Italia, leader nel settore della diagnostica ambulatoriale, ha infatti intrapreso un percorso di rinnovamento della propria identità visiva per armonizzare l’aspetto delle oltre 400 strutture del network su tutto il territorio nazionale. Questo ambizioso progetto ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva dei pazienti, garantendo ambienti accoglienti, una comunicazione visiva uniforme e standard elevati in ogni centro.

«Vogliamo che chi si rivolge ai centri Cerba si senta sempre “a casa” -spiega Michele De Chirico, chief operational officer- trovando ovunque gli stessi servizi, procedure e cura del dettaglio, da Trento a Reggio Calabria. Il rebranding comprende interventi diversificati, dal semplice aggiornamento di insegne e loghi al restyling di arredi e colori, fino a ristrutturazioni più complesse che hanno richiesto la collaborazione di architetti, ingegneri e tecnici specializzati. Ogni intervento è studiato per rispondere alle normative regionali e valorizzare il legame con i territori. Alcuni centri, come il Pignatelli di Lecce o il centro di Bologna, situati in edifici storici, mantengono una forte identità locale pur integrandosi nell’immagine di gruppo».

L’attenzione all’inclusività è centrale nel progetto, con soluzioni come mappe tattili per non vedenti nelle sedi di Milano e Tradate o interventi personalizzati per contesti particolari, come il centro di Valmontone, situato in un outlet. Anche il personale è parte integrante di questa trasformazione: sono state aggiornate le divise di operatrici e operatori, così come la livrea dei veicoli aziendali, per rafforzare l’identità del marchio.

«Questo lavoro -aggiunge Andrea Luison, facility manager e project manager del rebranding- è stato possibile grazie all’impegno di numerosi professionisti, dal team marketing ai fornitori, dai tecnici ai manager locali. E certamente non può dirsi concluso: il rebranding dei centri Cerba è infatti un progetto permanente e sempre in progress, perché sempre nuove realtà entrano a far parte della famiglia Cerba, arricchendola e portando l’eccellenza del gruppo in ogni angolo d’Italia».

«Abbiamo gestito le prime attività di rebranding dal 2018, per uniformare l’identità a quella di gruppo da un lato, preservando i valori e la reputazione dei brand storici di eccellenza dall’altro -conclude Marco Daturi-. Con una particolarità: abbiamo sempre fatto molta attenzione ai dettagli, perché nel marketing, come nella vita, è la cura per ciò che spesso passa inosservato a fare la differenza tra una promessa e una realtà memorabile».

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 90 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 2.000 addetti, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 32 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 5 milioni di pazienti. www.cerbahealthcare.it