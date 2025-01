Servizio Civile in Avis Legnano: 3 posti disponibili per fare del bene

Occorre avere tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini UE o di un paese terzo ma regolarmente soggiornanti in Italia. Il compenso è di 507,30 euro mensili, l’impegno di 25 ore settimanali. Le domande vanno presentate, esclusivamente online, entro le ore 14 di martedì 18 febbraio

La sezione Cristina Rossi di Avis Legnano seleziona tre persone per il servizio civile, che avranno la possibilità di trascorrere un periodo di 12 mesi presso la sede locale unendosi al progetto di volontariato e solidarietà dell’associazione. Per potersi candidare occorre avere tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini UE o di un paese terzo ma regolarmente soggiornanti in Italia e in regola con la fedina penale. Si può presentare la propria candidatura a un solo progetto, quindi è importante scegliere con cura. Il progetto di Avis Legnano è “SCUola di dono, nel NORD – Seconda edizione” che, tra l’altro, prevede una risposta all’obiettivo 3 della salute secondo le mission associative di assicurare l’autosufficienza nazionale di sangue, di raggiungere una produzione adeguata di plasma e garantire l’accesso al trapianto di midollo osseo. Mira anche a potenziare le attività di educazione alla salute e alla prevenzione, partendo dall’ambito scolastico.

Il compenso previsto per l’attività è di 507,30 euro mensili per un impegno settimanale di circa 25 ore.

Confermata anche la novità introdotta dallo scorso anno: a coloro che avranno completato il proprio percorso di servizio civile “senza demerito” è riservata una quota “pari al 15 per cento dei posti nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per l’assunzione di personale non dirigenziale”.

Le candidature vanno presentate entro le ore 14 di martedì 18 febbraio 2025. La domanda va presentata attraverso la piattaforma DOL, inserendo i dati di Avis Legnano (Codice sede di Avis Comunale di Legnano: 147274 – Codice ente Avis Comunale di Legnano: SU00072B30).

« Siamo molto felici di offrire anche quest’anno l’opportunità di partecipare al Servizio Civile, un’esperienza che non solo arricchisce chi vi prende parte, ma che contribuisce concretamente alla crescita della nostra comunità -dice il presidente di Avis Legnano, Pierangelo Colavito-. La nostra associazione crede nel valore del dono, che passa anche attraverso l’impegno attivo dei giovani. Speriamo che questo progetto possa essere un trampolino di lancio per nuovi percorsi professionali e di vita, rafforzando il nostro legame con il territorio e le sue esigenze. Vi invitiamo, nel caso non foste interessati in prima persona a partecipare al bando, a spargere la voce presso i vostri familiari, amici e conoscenti che potrebbero esserlo. Come sanno le tante persone che in questi anni hanno trascorso un periodo con noi, la nostra associazione è attenta a seguire i volontari del servizio civile in un percorso che è sia di supporto all’associazione sia formativo per loro».

Progetto di Servizio Civile presso la sezione Cristina Rossi di Avis Legnano

Durata: 12 mesi

Monte ore annuale: 1.145

Orario di servizio: 25 ore medie settimanali

Per maggiori informazioni contattare la sede di Avis Comunale Legnano (info@avis-legnano.org – 0331 453333), in via Girardi 19/G a Legnano, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 11,30.