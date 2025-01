Acli: Festa del tesseramento con concerto di un coro Gospel

Giovedì 23 Gennaio alle ore 20.45 al Cinema Teatro “Al Corso” di Corso San Pietro 62 ad Abbiategrasso, alla presenza della Presidente Provinciale delle Acli milanesi, Delfina Colombo e del Presidente Nazionale del Patronato Acli, Paolo Ricotti si terrà il concerto del coro Gospel Al ritmo dello spirito.

La serata sarà l’occasione per il lancio del tesseramento 2025 Il coraggio della pace e per illustrare le attività e i servizi del circolo. Il titolo del tesseramento 2025 riprende il tema centrale dell’ultima stagione congressuale.

Durante la serata sarà possibile rinnovare la tessera e sottoscrivere l’adesione alle Acli.

Il 2025 sarà un anno importante per l’Associazione aclista ad Abbiategrasso che celebrerà gli 80 anni del circolo, sorto nel 1945, da un piccolo negozio dove venivano venduti generi di prima necessità (come lo zucchero e il sapone), allora pressoché introvabili se non ai prezzi esorbitanti della borsa nera.

L’importante anniversario sarà celebrato nel segno della continuità e dell’innovazione. Lo scorso anno infatti il Circolo ha cambiato la sede e rinnovato la dirigenza.

La nuova sede

I nuovi locali di Corso San Pietro, meglio distribuiti e più ampi, hanno reso il Circolo un luogo più accogliente per tutti, dai soci come te, agli operatori, ai volontari di Patronato, Caf e Saf.

L’assemblea congressuale

Il Congresso del Circolo ha rinnovato tutte le cariche: il nuovo gruppo dirigente è composto dalla neo presidente Anna Ricotti, Franco Santagostino (vicepresidente vicario- delega al tesseramento e rapporti coi servizi), Francesco Biglieri (vicepresidente- rapporto con Istituzioni), Tranquillo Destro (amministratore), Elvira Pezzillo (referente operatori e volontari dei servizi), Luca Bergo (delega ambiente e migrazioni), Paolo Gruppo (delega legalità e pace), Danilo Malaguti (delega lavoro), Matteo Pedretti (delega sanità), Paolo Ricotti (rapporti con Associazione nazionale) e Dario Santopaolo (delega comunicazione e giovani).