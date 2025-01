Il Giorno della Memoria con Emanuele Fiano

In occasione del Giorno della memoria, ANPI Busto Arsizio, Raggruppamento Alfredo Di Dio, Associazione Amici di Angioletto e Comitato Soci Coop di Busto Arsizio e Cassano Magnago organizzano un incontro con Emanuele Fiano

sul tema “Shoah: quale memoria oggi?”, domenica 26 gennaio 2025, ore 17.00, Sala Verdi, via Antonio Pozzi 7 – Busto Arsizio.

