La nuova medicina integrata per la vita per diventare genitori

Anche nel 2025, Next Fertility ProCrea conferma il proprio impegno verso le coppie che sognano di diventare genitori, con un evento dedicato che unisce informazione, ascolto e dialogo. Sabato 25 gennaio, la clinica di Lugano aprirà le porte alle ore 14,15 per un pomeriggio speciale, che offrirà una visione completa e innovativa sulla medicina della riproduzione. «Un evento gratuito, senza impegno, pensato per offrire alle coppie risposte concrete e far conoscere da vicino il nostro approccio multidisciplinare», spiega Andrea Barlocco, direttore generale di Next Fertility ProCrea.

Gli esperti del centro, specializzati nella Medicina della Riproduzione da oltre 25 anni, affiancano le coppie che desiderano realizzare il loro sogno e nell’incontro verranno spiegate le cause dell’infertilità, gli esami necessari per una diagnosi mirata e le soluzioni migliori ed innovative di procreazione medicalmente assistita integrate alle più avanzate analisi genetiche, percorsi di medicina funzionale, supporto psicoterapeutico unito a tecniche di rilassamento come l’agopuntura. Un percorso unico creato appositamente per la coppia, questa è la nuova “medicina integrata per la vita” che offre il centro svizzero Next Fertility ProCrea, unito ad un accompagnamento dedicato 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno, offrendo soluzioni all’avanguardia e affiancando le coppie in ogni fase del loro percorso.

L’incontro, dal titolo “Cos’è l’infertilità e come la trattiamo in Next Fertility ProCrea”, si terrà dalle 14,30 alle 16,30 e sarà seguito da una visita guidata della clinica per i partecipanti in sede. Al termine dell’incontro, sarà offerto un piccolo rinfresco per favorire il dialogo in un contesto informale e accogliente, con la possibilità di confrontarsi direttamente con gli specialisti.

L’evento è gratuito e aperto a tutte le coppie interessate, previa iscrizione per la partecipazione in presenza presso la sede di via Clemente Maraini 8, Lugano. È possibile registrarsi compilando il form disponibile asul web (https://nextfertilityprocrea.ch/porte-aperte-sabato-25-gennaio-2025/), oppure contattando la segreteria al numero +41 91 924 55 55 o, dall’Italia, allo 02 600 63 041.

Chi desidera seguire l’incontro online, può collegarsi al link: https://us02web.zoom.us/j/88915366428.

«Next Fertility ProCrea da molti anni offre incontri gratuiti in presenza in sede a Lugano oppure nel suo percorso a tappe “ProCrea in Tour” in varie città italiane -conclude Andrea Barlocco-. Momenti preziosi di dialogo e confronto per conoscere il nostro team di esperti specializzati nel mondo della procreazione assistita, che sin dal 1999 accompagnano le coppie a realizzare il loro sogno più grande».

Next Fertility ProCrea – Con una lunga esperienza nel campo della medicina della riproduzione da oltre 25 anni. Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera italiana ed è un polo di riferimento internazionale dove opera un’équipe professionale di medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della riproduzione. Tra i primi centri svizzeri ad avere al suo interno un laboratorio di Embriologia (IVF) certificato ISO15189, offre analisi genetiche per lo studio dell’infertilità con tecniche d’avanguardia e percorsi per ottenere una gravidanza. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch