Busto Garolfo premia i suoi laureati migliori con una borsa di studio

Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 10.30, la nuova Sala Consiliare “2 giugno 1946” di Piazza Concordia 3/A a Busto Garolfo ospiterà la cerimonia di assegnazione delle borse di studio destinate a giovani talenti del territorio. Un momento significativo che celebra il merito, l’impegno e i risultati accademici di studenti e neolaureati, valorizzando il loro ruolo come pilastri del futuro della comunità.

I riconoscimenti saranno conferiti a neolaureati magistrali che hanno conseguito il titolo nell’anno 2023 con una votazione pari o superiore a 99/110 e che risultavano residenti nel comune al momento del conseguimento del titolo. I criteri di selezione, definiti dalle delibere comunali n. 44 del 5 novembre 2010 e n. 59 del 21 dicembre 2021, garantiscono trasparenza e premiano l’eccellenza.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Busto Garolfo, è resa possibile grazie al supporto economico e organizzativo di importanti aziende locali come la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, Barni Carlo S.p.A., Tessitura Colombo Antonio S.r.l., Ensinger Italia S.r.l. e l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata. “Questi partner hanno dimostrano concretamente il loro impegno per la crescita culturale e sociale del territorio, rafforzando il legame tra il mondo accademico e quello produttivo”, ha detto l’assessore Stefano Carnevali, assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Sport di Busto Garolfo. “Un sentito ringraziamento a tutte le realtà del territorio che continuano a rendere possibile questa premiazione”.

“La cerimonia non sarà solo un’occasione per celebrare i traguardi raggiunti dai giovani premiati, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza dell’istruzione e del merito come strumenti di crescita personale e collettiva”, spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “La partecipazione di aziende locali sottolinea il valore della collaborazione tra pubblico e privato nel sostenere i giovani talenti e nel promuovere lo sviluppo del territorio”.

“Ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco e di costruire il proprio futuro con determinazione”, ha dichiarato il sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Rigiroli. “Come Comune, siamo orgogliosi di premiarli per il loro impegno e per i traguardi scolastici raggiunti. Le lauree magistrali degli ultimi anni ci hanno permesso di conoscere ragazzi che, ancora prima di concludere gli studi, erano già in contatto con realtà lavorative di grande rilievo. Questo dimostra quanto sia fondamentale continuare a investire su di loro e sul loro talento”.

L’invito è aperto a tutta la comunità, per condividere un momento di festa e riflessione, che ribadisce il ruolo centrale del merito e della formazione nel costruire un futuro migliore per tutti.