La terza edizione del Gran Galà dello Sport di Busto Garolfo è stata un trionfo! Oltre 60 i premiati al Gran Galà

La terza edizione del Gran Galà dello Sport di Busto Garolfo si è confermata un successo, celebrando atleti olimpici o con carriere nazionali, ma anche associazioni sportive locali, assieme ai ragazzi e ai piccoli che hanno vinto nelle loro rispettive categorie, tutti originari di questo centro della Pianura Padana. “La cosa che più mi colpisce di questo Gran Galà è che un paese relativamente piccolo come Busto Garolfo riesce ogni anno ad esprimere eccellenze in tanti ambiti sportivi. Emergono sempre nuovi talenti che portano in alto il nome della città”, ha detto Sergio La Torre, lo storico presentatore della serata.

“Abbiamo visto in questa serata lo sport nella sua essenza più autentica, quello vissuto ogni giorno sui campi, nelle palestre e nei centri sportivi, dove l’impegno, la passione e il sacrificio si trasformano in opportunità di crescita personale e collettiva”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che ha ospitato e sostiene il Gran Galà. “Uno sport che mette in campo il merito, premiando la dedizione e il lavoro costante, e che ci insegna il valore della condivisione, del rispetto e della sana competizione. Ma soprattutto, uno sport che diventa strumento di inclusione sociale, capace di abbattere barriere e favorire un’integrazione reale e duratura, partendo proprio dai giovani. Sono loro che, allenandosi, giocando e gareggiando fianco a fianco, imparano a riconoscersi al di là delle differenze, costruendo legami che vanno oltre il semplice risultato sportivo e che contribuiscono a formare la società di domani, basata su valori autentici e solidi”.

L’assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Sport di Busto Garolfo, Stefano Carnevali, ha evidenziato il valore dell’evento come occasione per presentare modelli positivi a tutta la cittadinanza e per dare meritata visibilità a chi ha compiuto piccole, grandi imprese: “Siamo alla terza edizione di questa serata molto rilevante perché ci consente di premiare atleti di ogni età e livello, dai piccoli che vincono il loro campionato ai grandi che si distinguono in ambito nazionale. Vorrei ringraziare la Consulta dello Sport, un organismo che negli anni ha favorito la collaborazione tra le varie realtà sportive della città. Il Galà rappresenta la concretizzazione di questo spirito di squadra: ognuno porta le proprie idee, propone i propri atleti da celebrare, e partecipa attivamente all’organizzazione dell’evento, anche quando non ha tesserati premiati”, ha aggiunto Carnevali

L’importanza dell’attività sportiva, oltre il puro aspetto agonistico, è stata ribadita più volte nel corso della serata. “Lo sport è allenamento costante e continuo, non si ottiene nulla senza fatica. Abbiamo investito molto nelle scuole con progetti dedicati, perché la capacità formativa ed educativa dello sport è assodata: un ragazzo sceglie di praticare sport tende a interiorizzare con più facilità regole e insegnamenti. Inoltre, lo sport li tiene lontani da ambienti poco sani, indirizzandoli verso una vita più equilibrata”, ha aggiunto il sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Rigiroli.

La serata è stata anche l’occasione per un annuncio atteso da tutti gli sportivi del territorio: il Sindaco Rigiroli, assieme ai vertici di Lombardia Nuoto, ha infatti comunicato che il 17 febbraio l’impianto natatorio comunale (chiuso da novembre per dei problemi a una trave di sostegno del tetto) riaprirà e sarà pronto a riaccogliere tutti i suoi utenti.

Tra i riconoscimenti più significativi della serata, il premio a Matteo Borsani, Arco olimpico senior, classe 2003, Riccardo Alfano, arco Olimpico Junior, classe 2006 e Gaia Crespi, Arco Olimpico Juniores Femminile, classe 2005.

Sono stati assegnati vari premi alla carriera: premiati Alberto Gatti, ex cestista italiano, originario di Busto Garolfo,Mattia Frontini, 2 Campionati Mondiali e 11 Campionati Italiani, Roberto Del Bianco, per la sua attività a favore del nuoto a Busto Garolfo, Andrea Ferrari il MotoVikingo, ha attraversato 23 stati partendo Busto Garolfo per arrivare aCapo Nord, il mezzofondista Marco Zanzottera, l’ex calciatore dell’AC Milan Ivan Rondanini, la campionessa di nuoto Rosella Rogora, Roberto Del Bianco per la sua attività a favore del nuoto, e Emilio Crespi, che ha un grande ruolo all’interno della città. “Da oltre venticinque anni svolge il ruolo di atleta ma soprattutto la figura di educatore ed allenatore all’interno dell’oratorio Sacro Cuore e del CSI (Centro Sportivo Giovanile dell’Oratorio)”, ha spiegato l’assessore Carnevali. “Per aver costruito/fondato una società di calcio alternativa – ASD La Rete – completamente inserita nella realtà del paese e che svolge un’importante funzione sociale, legata all’accoglienza, all’integrazione e alla solidarietà, che riesce ad unire oltre duecento atleti di circa venti nazioni, di tutte le età, in una vera grande famiglia”.

Per i 60 anni di attività premiato anche l’Inter Club Bustese. Il Club è stato fondato nel 1964 ed è presente da 60 anni sul territorio comunale. Premiata Lombardia Nuoto per il 25° anniversario di gestione della Piscina Comunale e 30 di attività a Busto Garolfo.

Premiati per i risultati ottenuti atleti di Sport Asd, Asd Combat Team Pagliara Taekwondo, Orizon Judo, Scuola di Danza Novakovic Asd, Società Ciclistica Busto Garolfo, Arcieri del Roccolo Asd, Nuotatori Milanesi.

L’evento si è confermato un momento di festa e condivisione, capace di valorizzare il talento e l’impegno di tanti sportivi, rafforzando il legame tra le diverse realtà che operano sul territorio.

Con il numero dei premiati che quest’anno ha superato i sessanta, il Gran Galà dello Sport si conferma come appuntamento centrale per il panorama sportivo di Busto Garolfo, testimonianza concreta di una comunità che crede nei valori dello sport e nella loro importanza sociale.

Tutti i premiati

iSport Asd

Simone Cavallaro: 1° classificato alle competizioni regionali CSEN di Sabbione, Casalmaggiore e Gerenzano – 3° classificato ai campionati italiani di Fidenza novembre

Mia Ghezzi: 1° classificata a tre gare regionali CSEN Gerenzano, Casalmaggiore e Sabbioneta

Mattia Perazzo: 1° classificato ai regionali CSEN Gerenzano e Casalmaggiore

Chiara Codoro: 3° classificata ai campionati italiani CSEN

Asd Combat Team Pagliara Taekwondo

Diego Cozzi: Campione Italiano cadetti cintura rossa categoria 61 kg, Slovenia Open G1: Medaglia di bronzo, Zagreb Open G1: Medaglia di bronzo

Orizon Judo

Vincenzo Barretta: Campione italiano Master judo categoria -60 kg (Ostia Lido, 7/7/2024), Vice campione italiano Master judo come rappresentativa Lombardia (Ostia Lido, 15/12/2024), Vice campione italiano assoluto di Pankration, specialità Agon, categoria -60 kg (Ostia Lido, 1/12/2024)

Vincenzo Romeo: Vice campione italiano assoluto Pankration, specialità Pleris (contatto pieno), categoria -60 kg (Ostia Lido, 1/12/2024)

Giorgio Miele: Vice campione italiano assoluto Pankration, specialità Agon, categoria -66 kg (Ostia Lido, 1/12/2024)

Luca Sapone: 3° classificato ai campionati italiani assoluti di Pankration, specialità Agon, categoria -77 kg (Ostia Lido, 1/12/2024)

Fabrizio Magretti: 3° classificato ai campionati italiani assoluti di Pankration, specialità Agon, categoria -90 kg (Ostia Lido, 1/12/2024)

Squadra New FKWI del Team Orizon – guidata dal maestro Camillo Corvi, composta da 8 atleti 3ª classificata alla 25ª Coppa Italia AICS (15/12/2024) nelle categorie Tao Lu tradizionale e Tai Chi Chuan

Orizon Judo – Discipline Shoot Boxe/M.M.A

Luca Finotti: nato il 24/08/2003 – 1° classificato ai campionati italiani di Shoot Boxe – classe B, categoria 65 kg (Jesolo, 19/05/2024)

Scuola di Danza Novakovic ASD:

Corso Accademico 4: Classificati al primo e secondo posto nella sezione Children di danza di carattere, danza classica e modern in gare internazionali CONI, tra cui Premio Danza Asti, Concorso Internazionale Città di Pietra Ligure.

Corso Accademico 3: Classificati al primo e secondo posto nelle sezioni Junior di danza di carattere, danza classica e modern in gare internazionali CONI, tra cui Premio Danza Asti, Concorso Internazionale Città di Pietra Ligure, Concorso Nazionale di Novate Milanese.

Primi classificati in assolo: Alicia Recchia e Sofia Clemente

Primi classificati in passo a due: Alicia Recchia ed Alice Fasullo

Corso Professionale: Classificati al primo e secondo posto nelle sezioni Senior di danza di carattere, danza classica e modern in gare internazionali CONI, tra cui Premio Danza Asti, Concorso Internazionale Città di Pietra Ligure, Concorso Nazionale di Novate Milanese.

Primi classificati in assolo: Rebecca Tomba, Alessandro Gadda e Giulia Cozzi

Primi classificati in passo a due: Alicia Recchia ed Alice Fasullo

Terza classificata: Arianna Belluco

Concorsi e Premi vinti

Concorso Internazionale Brianza Dance Competition – Desio (17 marzo 2024)

Concorso Nazionale di Castano Primo (24 marzo 2024)

Concorso Internazionale Città di Pietra Ligure (14 aprile 2024)

Concorso Nazionale di Novate Milanese (17 novembre 2024)

Premio Internazionale Danza Asti (8 dicembre 2024)

Società Ciclistica Busto Garolfo

Atleti della Società Ciclistica per diverse vittorie nei campionati regionali e provinciali.

Vincite:

Podio Provinciale Giovanissimi – 3ª classificata

Categoria Giovanissimi Individuale Femminile:

1ª classificata: Maria Geroli

2ª classificata: Giorgia Nardelli

Categoria Giovanissimi Individuale Maschile:

1ª classifica di rendimento: Gabriele Maggi e Oliver Ceppi

Primi anche in “Challenge Multi Disciplina Giovanissimi”

Campionati MTB – 2° Circuito Lombardia XCO – Francesco Buzzi

Allievi – Provinciali su pista:

Antea Boldini

Arcieri del Roccolo ASD

Matteo Borsani – Arco Olimpico Senior Maschile (Classe 2003), Atleta del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle e della Squadra Olimpica Nazionale – C.I. Targa 2024: Argento di classe e Bronzo Assoluti individuale – C.I. Indoor 2024: Argento di classe e Argento Assoluti individuale – Bronzo a Squadre – C.R. Indoor 2024: Campione Regionale di classe e Campione Assoluti individuale e Campione Assoluti a Squadre – C.R. Targa 2024: Campione Regionale di classe e Campione Assoluti individuale e Argento Assoluti a Squadre

Riccardo Alfano – Arco Olimpico Juniores Maschile (Classe 2006), Atleta della Squadra Nazionale Olimpica Giovanile, categoria Juniores – C.I. Tiro di Campagna 2024: Campione Italiano di classe – C.I. Targa 2024: Bronzo di classe – Campione Assoluti a Squadre – C.R. Targa 2024: Campione Regionale di classe – Argento a Squadre – Partecipazioni Internazionali con la Squadra Nazionale Giovanile Juniores: Campionati Europei Indoor 2024: 4° Squadra – 4° in qualifica individuale, European Youth Cup Sofia 2024: 4° Squadra

Laura Toaiari – Arco Compound Master Femminile (Classe 1969) – C.I. Tiro di Campagna 2024: Campionessa Italiana di classe – C.R. Targa 2024: Campionessa Regionale di classe e Bronzo Assoluti – C.R. Tiro di Campagna 2024: Bronzo Assoluti e Argento di classe

Alessandro Lodetti – Arco Compound Senior Maschile (Classe 1982) – Annovera diversi titoli e partecipazioni con la Nazionale Compound – C.R. Tiro di Campagna 2024: Campione Regionale Assoluti e Bronzo di classe

Gaia Crespi – Arco Olimpico Juniores Femminile (Classe 2005) Atleta dei Gruppi Olimpici Giovanili Regionali – C.R. Indoor 2024: Bronzo di classe – C.R. Targa 2024: Bronzo di classe – 3 Ori, 3 Argenti, 6 Bronzi in gare interregionali

Lorenzo Scolieri – Arco Compound Juniores (Classe 2004) – Campione di Classe Regionale Indoor 2024 – Campione di Classe Regionale Targa 2024 – Nelle gare interregionali ha inoltre vinto 4 ori, 1 argento e 1 bronzo

Arcieri del Roccolo – Squadre Arco Olimpico e Compound

Campionato Italiano Indoor 2024: Riccardo Alfano 2006 – Matteo Borsani 2003 – Alessio Mangerini 2002, Bronzo Assoluti Squadre Maschili Arco Olimpico

Campionato Italiano Indoor 2024: Andrea Borsani 2010 – Riccardo Castelli 2009 – Leonardo Scazzosi 2011 – Bronzo di Classe Allievi Maschile Arco Olimpico

Campionato Regionale Indoor 2024 – Riccardo Alfano 2006 – Matteo Borsani 2003 – Riccardo Castelli 2009 – Campioni Regionali Assoluti a Squadre Maschili Arco Olimpico

Campionato Regionale Giovanile Targa 2024 – Michela Nardozza 2008 – Riccardo Castelli 2009 – Campioni Regionali Mixed Team Arco Olimpico Allievi

Squadra Arco Compound Senior Femminile: Ida D’Alessandro 1983 – Elena Mengoli 1982 – Luna Rolfi 1988 – Campionato Regionale Targa 2024 – Campionesse Regionali a Squadre di Classe – Campionato Regionale Indoor 2024 – Argento di Classe

Progetto We Fly

Mattia Frontini – 2 Campionati Mondiali e 11 Campionati Italiani. Diploma e medaglia d’oro al Trofeo We Fly 2024 – 1° posto nella gara di durata volo planato del proprio aeromodello autocostruito.

Nuotatori Milanesi (Juniores + Cadetti)

Ginevra Acosta – 1ª classificata – 4x50m ostacoli – Camp. Regionali Invernali di Salvamento

Thomas Barlocco – 1º classificato – 4x50m ostacoli – Camp. Regionali Estivi di Salvamento

Lorenzo Bellusci – 1º classificato – 4x50m ostacoli – Camp. Italiani Estivi di Salvamento

Gabriele Cappello – 1º classificato – 4x50m mista – Camp. Regionali Estivi di Salvamento

Alessia Carpitella – 3ª classificata – 4x100m e 4x200m stile libero – Camp. Italiani Invernali di Categoria Nuoto

Jacopo Cattoni – 1º classificato – 100m dorso – Camp. Regionali Invernali di Nuoto

Victoria Condorelli – 3ª classificata – 4x200m stile libero – Camp. Italiani Invernali di Categoria Nuoto

Lorenzo Corvino – 1º classificato – 4x50m ostacoli – Camp. Regionali Invernali di Salvamento

Letizia Dal Toso – 1ª classificata – 4x50m mista – Camp. Regionali Estivi di Salvamento

Federico De Pinto – 1º classificato – 4x50m mista – Camp. Regionali Estivi di Salvamento

Federico Gorla – 1º classificato – 4x50m mista – Camp. Regionali Estivi di Salvamento

Emma Grassi – 3ª classificata – 4x100m e 4x200m stile libero – Camp. Italiani Invernali di Categoria Nuoto

Rebecca Guglielmi – 3ª classificata – 4x200m stile libero – Camp. Italiani Invernali di Categoria Nuoto

Alice Losa – 1ª classificata – 4x50m mista – Camp. Regionali Estivi di Salvamento

Giulia Losa – 1ª classificata – 4x50m mista – Camp. Regionali Estivi di Salvamento

Lorenzo Mereghetti – 1º classificato – 4x50m ostacoli – Camp. Regionali Invernali di Salvamento

Giorgia Moschetti – 3ª classificata – 4x200m stile libero – Camp. Italiani Invernali di Categoria Nuoto

Daniele Oldani – 1º classificato – 4x50m ostacoli – Camp. Regionali Invernali di Salvamento

Daniela Palazzotto – 1ª classificata – 100m percorso misto – Camp. Regionali Invernali di Salvamento

Asia Pintus – 1ª classificata – 200m Superlife Saver – Camp. Regionali Invernali di Salvamento

Diego Puglisi – 1º classificato – 100m pinne torpedo – Camp. Regionali Invernali di Salvamento

Gabriele Siviero – 1º classificato – 4x50m mista – Camp. Regionali Estivi di Salvamento

Rosella Rogora – 1^ Classificata ai Campionati Italiani di Nuoto Master – Torino 2024, 400 stile libero – 2^ Classificata 100 stile libero – Responsabile dell’Area Attività Educative e per il Tempo Libero del Comune di Busto Garolfo

Simboli sportivi Bustesi e Premi alla Carriera

Gino Alongi – Simbolo Sportivo Bustese dell’Associazione Pro Loco di Busto Garolfo: Progetto We Fly – Medaglia d’oro Federazione Italiana Motonautica per la vittoria del Campionato Mondiale di Motonautica Radiocomandata UIM 1991 – categoria Superovale classe Sop D.

Inter Club Bustese: per il 60° Anniversario di Fondazione – “1964-2024”. Il Club è stato fondato nel 1964 ed è presente da 60 anni sul territorio comunale.

Alberto Gatti – Ex Cestista Italiano – Simbolo Sportivo Bustese

Andrea Ferrari – MotoVikingo – Simbolo Sportivo Bustese – Da Busto Garolfo a Capo Nord attraversando 23 stati

Marco Zanzottera – Mezzofondo – Simbolo Sportivo Bustese – Squadra GP Parco Alpi Apuane – Campione regionale giovanile e assoluto sia in Lombardia che in Toscana. – Lombardia: Titolo Assoluto 2023 – 5000m piani e 5Km su strada. – Toscana: Titolo Promesse 2024 – Cross. – Medaglia di Bronzo ai Campionati Junior di Grosseto – 13/06/2021. – Coppa dei Campioni – Partecipazione Coppa Europa a squadre di Corsa Campestre – Campionati Italiani di Cross – Classificati per la Coppa Campioni 2025.

Ivan Rondanini – Simbolo Sportivo Bustese 2024 – Ex Calciatore AC Milan.

Emilio Crespi – Ha fondato una società di calcio alternativa – ASD La Rete – completamente inserita nella realtà del paese, svolgendo un’importante funzione sociale legata all’accoglienza, integrazione e solidarietà, unendo oltre 200 atleti di circa 20 nazioni, di tutte le età, in una vera grande famiglia. Premiato anche l’impegno sociale e il ritorno ai vertici dei Campionati CSI – Partecipa ai campionati CSI A7 Categoria B, ed è in procinto di salire in Serie A.

Lombardia Nuoto – 25° anniversario di gestione della Piscina Comunale e 30 di attività – 1994 Fondazione – 1999 Inizio Attività Operativa

Roberto Del Bianco – Per la sua attività a favore del nuoto. Docente, tecnico e Consigliere Federale. Capo Delegazione della Nazionale Italiana. Insegnante di educazione fisica distaccato in Federazione Italiana Nuoto fino al 1999 – Incarichi tecnici presso il Comitato Regionale Nuoto – FIN – Istruttore e allenatore, Team Leader delle squadre italiane di nuoto.