Busto Garolfo: premiate 16 lauree magistrali, di cui 11 con 110 e lode

Sedici giovani di Busto Garolfo sono stati premiati con una borsa di studio per il loro impegno accademico per aver raggiunto la laurea magistrale, undici di loro che hanno conseguito il massimo dei voti, 110 e lode. Tre lauree sono state conseguite in Giurisprudenza, due in Scienze della Formazione e una rispettivamente in Economia, Matematica, Statistica, Fisica, Psicologia, Scienze Politiche e Sociali, Scienze e Tecnologie, Studi Umanistici, Scienze Motorie e Formazione e sviluppo delle risorse umane. “Lauree di aree molto varie, spesso con valutazioni altissime e con percorsi di tesi che raccontano di una grande specializzazione: questi premiati possono rappresentare modelli per i giovani del territorio ed essere un segnale di speranza per la nostra società” ha commentato Stefano Carnevali, assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Sport di Busto Garolfo.

La cerimonia di consegna delle borse di studio “ha rappresentato un momento di celebrazione del merito e della perseveranza. Valorizzare le eccellenze del territorio è essenziale per la crescita. A tutti i laureati vanno i nostri complimenti”, ha detto Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, presente alle premiazioni. “Il centro da cui la nostra banca prende il nome ha dimostrato di poter dare tanto: nell’arco di 48 ore sono stati premiati oltre 60 sportivi al Gran Gala dello Sport e ora i laureati 2024 di Busto Garolfo. Sono stati due eventi distinti ma uniti dall’intento di sottolineare l’impegno e la dedizione di coloro che si sono distinti nei rispettivi ambiti”.

Le borse di studio per le lauree magistrali sono state consegnate a: Francesca Crespi, Greta Pisoni, Maria Stella Masciotta, Gabriele Pisoni, Marco Pinciroli, Asia Crespi, Letizia Branca, Alessia Scattaglia, Alessandro Ceriotti, Alessio Venturelli, Alessia Libretti, Davide Luperi, Luca Cassani, Giulia Cassani, Matteo Kevin Crisafio, Emanuele Tempesta

L’iniziativa, promossa dal Comune di Busto Garolfo, è resa possibile grazie al supporto economico e organizzativo di importanti aziende locali come la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, Barni Carlo S.p.A., Tessitura Colombo Antonio S.r.l., Ensinger Italia S.r.l. e l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata.

“Uno degli auspici principali emersi durante la premiazione è stato quello che questi talenti possano rimanere in Italia, contribuendo allo sviluppo del territorio”, ha continuato il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, che ha ribadito “l’importanza di dare merito a chi ha investito anni di studio per raggiungere i propri obiettivi e anche alle famiglie che li hanno sostenuti nel loro percorso. I ragazzi laureati hanno già trovato una collocazione lavorativa in Italia, dimostrando che il territorio è in grado di offrire opportunità concrete ai suoi giovani talenti. Un risultato che conferma l’importanza di iniziative volte a premiare il merito, non solo come riconoscimento del passato, ma anche come incentivo per costruire un futuro professionale solido e soddisfacente, affinché possano restare e contribuire allo sviluppo della comunità in cui sono cresciuti”.

Il sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Rigiroli, ha ribadito l’importanza dell’istruzione dei giovani. “E’ un valore fondamentale per la crescita individuale, ma non solo, anche della collettività. La consegna delle borse di studio è un riconoscimento e un segnale di fiducia nelle nuove generazioni, affinché possano contribuire con competenza e passione allo sviluppo della società”, ha concluso. “A tutti i premiati va il nostro: bravi!”

Elenco premiati

Francesca Crespi Psicologia Clinica e Neuropsicologia nel ciclo di vita Università degli studi di Milano – Bicocca – Facoltà di Psicologia Laurea: A systematic exploration of attentional workload effects on the C1 ERP component 110/110 e lode

Greta Pisoni Giurisprudenza Università Statale di Milano – Facoltà di Giurisprudenza La procura europea in prospettiva italiana 104/110

Maria Stella Masciotta Environmental Change and Global Sustainability Università Statale di Milano – Facoltà di Scienze e Tecnologie Laurea: Exploring the link between microplastics bioaccumulation and ecological traints in marine fish 110/110 e lode

Gabriele Pisoni Economia e Finanza Università degli studi di Milano – Bicocca – Facoltà di Statistica e Metodi Quantitativi – Laurea: Non performing loans: analisi regionale e settoriale dei crediti deteriorati dal 2015 al 2022 110/110

Marco Pinciroli Giurisprudenza Università degli studi dell’Insubria – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea: La tutela delle tecnologie blockchain: un’analisi comparativa tra la disciplina europea, statunitense e giapponese 110/110 e lode

Asia Crespi Gestione del lavoro e comunicazione per le organizzazioni Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze Politiche e Sociali – Laurea: Caporalato e sfruttamento del lavoro: strategie di contrasto 110/110 e lode

Letizia Branca Matematica Università degli studi di Milano – Facoltà di Scienze e Tecnologie – Laurea: The Weyl functional on four – dimensional riemannian manifolds 110/110 e lode

Alessia Scattaglia Law and sustainable development Università degli studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea: The urbanisation challenge: the potential of the co-housing model as a sustainable alternative to foster sharing 105/110

Alessandro Ceriotti Consulenza pedagogica per la disabilità e marginalità Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze della formazione – Laurea: Il “Breve trattato de’ pregi della carità cristiana nel servire agl’infermi nello spedale”: dai gesuiti del 1700 ad oggi 106/110

Alessio Venturelli Editoria, culture della comunicazione e della moda Università degli studi di Milano – Facoltà di Studi Umanistici – Laurea: Rappresentare la natura: estetica e narrazione nella cinematografia documentaria di National Geographic 110/110 e lode

Alessia Libretti Progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze della formazione – Laurea: Progettazione pedagogica: educare il presente per un futuro digitale e sostenibile 110/110 e lode

Davide Luperi Scienze Statistiche ed Economiche -Università di Milano – Bicocca – Facoltà di Statistica – Laurea: Open data science per il cambiamento climatico globale e il virtual water trade 105/110

Luca Cassani Data Science Università di Milano – Bicocca – Facoltà di Data Science – Laurea: Studio dell’efficacia di tecniche di riscrittura del testo per il recupero di informazioni a divulgazione controllata nei data marketplace 110/110 e lode

Giulia Cassani Formazione e sviluppo delle risorse umane Università di Milano – Bicocca – Facoltà di Formazione e sviluppo delle risorse umane – Laurea: Carriere internazionali: un’esplorazione dell’espatrio professionale attraverso processi di integrazione e apprendimento in nuove realtà organizzative 110/110 e lode

Matteo Kevin Crisafio Fisica Università di Milano – Bicocca – Facoltà di Fisica – Laurea: Exceptional and conical geometry in string compactifications 110/110 e lode

Emanuele Tempesta Scienza dell’attività fisica per il benessere – Università degli studi di Milano – Facoltà di Scienze Motorie – Laurea: Effetti della riprogrammazione posturale con “Canali postural method” sullo stato di salute 110/110 e lode