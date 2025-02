Folgóre da San Gimignano. Historia di un poeta cavaliere

Di Luciana Benotto, autrice del nostro territorio, è uscito un nuovo romanzo storico, questa volta ambientato nel medioevo e dedicato al poeta toscano Jacopo di Michele, ma conosciuto come Folgóre da San Gimignano, soprannome datogli per le sue eleganti doti di verseggiatore e per il suo coraggio militare. Di quest’uomo vissuto settecento anni fa l’autrice narra il viaggio giovanile a Roma nelle vesti di masnadiero, le amicizie sincere, la passione politica di fiero guelfo bianco, i patemi d’amore e quelli per essere fedele ai propri ideali, i combattimenti cui partecipò sempre con onore e coraggio, narra la differenza tra i suoi sognanti e gioiosi scritti giovanili e quelli dell’età matura, aspri e sarcastici tanto da essere delle vere e proprie invettive politiche; narra della sua famiglia, dei figli e dei suoi concittadini, e non solo. Tanti sono i personaggi realmente esistiti nel libro: Dante Alighieri che Folgóre conobbe personalmente, il pittore senese Memmo di Filippuccio, il verseggiatore aretino Cenne da la Chitarra, che lo punzecchiava parodiando i suoi bei versi.

Grazie alla precisione e alla estrema cura dei fatti storici ne esce un affresco capace di trasportare il lettore nei luoghi e nei tempi narrati, quelli del libero Comune, delle lotte tra guelfi e ghibellini, tra guelfi bianchi e guelfi neri e, seppur in ambito borghese, quello dell’amor cortese.

Per acquisto, le librerie del territorio oppure cliccare link https://amzn.to/3TsRUSi