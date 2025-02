Teografie una mostra di Daniele Cima sull’arte sacra moderna all’Eremo di Santa Caterina del Sasso

L’artista e grafico Daniele Cima inaugura la mostra d’arte sacra contemporanea “Teografie – un linguaggio diverso per l’arte sacra” che sarà visitabile dal 15 febbraio al 30 marzo all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA).

La mostra è stata voluta ed organizzata da Archeologistcis srl impresa sociale in collaborazione con la Fraternità Francescana di Betania e la Provincia di Varese: la condivisione di visione tra istituzione e soggetti gestori dell’Eremo ha permesso non solo di dare vita a questo interessante mostra, ma di far si che spazi espositivi e religiosi si compenetrassero in un unico progetto.

Teografie, sarà visitabile all’Eremo di Santa Caterina del Sasso dal 15 febbraio al 30 marzo 2025: si pone in dialogo con l’arte sacra presente nell’antico luogo di culto e monastico da un punto di vista di sintesi tra modernismo e arti grafiche pop. Ispirato all’approccio innovativo di Otto Bartning nell’architettura ecclesiastica e influenzato dal rigore progettuale del Bauhaus, Cima trasforma le pale d’altare in opere geometriche e tipografiche, dove le lettere assumono valore visivo e simbolico. Il suo lavoro si colloca in un dialogo tra tradizione e contemporaneità, attingendo tanto alla spiritualità quanto ai codici espressivi della pop art. Superando la funzione puramente testuale, le lettere nelle Teografie diventano elementi compositivi, evocando esperienze artistiche che spaziano dai calligrammi di Apollinaire alla typoetry, fino alle sperimentazioni di artisti come Boetti e Indiana.

La prima visita guidata è prevista sabato 15 alle ore 15.00: permetterà di “leggere” l’opera di Cima in relazione agli spazi ed agli ambienti dell’Eremo.

I biglietti sono acquistabili su https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/visite-guidate-alleremo–559.html

Da ormai più di un anno l’Eremo di Santa Caterina del Sasso ha avviato un attivo dialogo tra arte antica e contemporanea: dopo la più recente mostra che ha visto protagonista il presepe in ceramica di Leggiuno di Antonia Campi e la precedente esposizione di fotografie di Elisabeth Euvrard “À pied”, ecco un’esibizione di portata spaziale più ampia, che non coinvolge solamente la sala espositiva, ma si espande negli edifici sacri e nella sala capitolare.

Discendente di una famiglia di spicco della scena culturale milanese, Daniele Cima (Milano, 1950) si è affermato nel Novecento come influente art director e graphic designer italiano. Dopo una carriera nella grafica e pubblicità, ha scelto di dedicarsi interamente all’arte, sviluppando una ricerca che fonde tipografia e immagine, con un forte richiamo alla pop art. Le sue opere sono state esposte in prestigiose sedi, tra cui la Triennale di Milano, la Galleria La Nuvola di Roma e la Tipoteca di Cornuda.

La mostra è organizzata dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso con Archeologistics impresa sociale, l’artista Daniele Cima, e la collaborazione della Fraternità Francescana di Betania. La mostra gode del patrocinio del comune di Leggiuno e, come ogni proposta culturale svolta all’Eremo è condivisa con la Provincia di Varese, ente proprietario del monumento.

Info e orari

Dal 15 febbraio al 30 marzo 2025 all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA) durante i normali orari di apertura.

Orari dell’Eremo fino al 15 marzo

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 13:30 alle ore 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30)

Sabato, domenica e festivi dalle ore 9:30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00)

Orari dell’Eremo dal 16 marzo in poi

Tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso ore 19.00)

Contatti:

Eremo di Santa Caterina del Sasso . Leggiuno – Via Santa Caterina, 13

www.eremosantacaterina.it

info@eremosantacaterina.it

328.8377206

Scarica qui le immagini in alta definizione della mostra

Scarica qui le immagini in alta definizione dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso

TEOGRAFIE

Un linguaggio diverso per l’arte sacra

Daniele Cima

Eremo di Santa Caterina del Sasso

15 febbraio – 30 marzo 2025

Daniele Cima presenta Teografie, un progetto che rivisita l’arte sacra attraverso il linguaggio della grafica, trasformando le tradizionali pale d’altare in opere geometriche e tipografiche, dove le lettere acquisiscono valore visivo e simbolico. Nella cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, con la sua secolare stratificazione di rappresentazioni religiose, questa serie esplora il dialogo tra spiritualità, tradizione e modernità, attingendo tanto ai codici espressivi della pop art quanto all’approccio rigoroso del Bauhaus e della grafica elvetica.

Il legame tra arte e dimensione sacra non è qualcosa di lontano nel tempo: un ampio dibattito sul ruolo dell’arte nella comunicazione della fede si legge tra le parole di Papa Paolo VI, che nel 1964 invitava gli artisti a reinterpretare il messaggio della Chiesa, rivolgendosi loro nel corso della Messa degli Artisti e in seguito con una comunicazione in chiusura del Concilio Vaticano II. Più recentemente, anche Papa Francesco, nel 2023, li esortava a usare la creatività per portare “speranza, verità e bellezza”, indicando come gli artisti abbiano “la capacità di sognare nuove versioni del mondo”.

In questo senso, la mostra di Daniele Cima all’Eremo si inserisce in un contesto territoriale – quello varesotto – che ha dato pienamente corpo a questo messaggio, facendo nascere, nel solco di Paolo VI e del suo segretario personale mons. Pasquale Macchi, un’importante collezione di arte sacra contemporanea al Sacro Monte di Varese, oggi esposta presso il Museo Baroffio e del Santuario.

In Teografie, ispirato in parte dall’esperienza dell’architettura ecclesiastica di Otto Bartning, Cima trasforma la tradizionale pala d’altare in un’opera architettonica e geometrica, espandendosi agli spazi dell’Eremo, appoggiandosi ad altari, cappelle e sale affrescate, in dialogo con le antiche rappresentazioni. Le sue composizioni, caratterizzate da linee pure e dinamiche, rielaborano la scrittura come elemento artistico, andando oltre il semplice testo e creando nuove esperienze visive ed emotive. Le opere di Cima propongono una riflessione spirituale, un’interpretazione gioiosa e positiva del sacro che trascende la narrazione tradizionale. La sua arte invita a una meditazione profonda, con una fusione tra parola, geometria e spiritualità. La mostra Teografie rappresenta un incontro tra passato e presente, tra sacralità e arte contemporanea.

Cima si ispira all’innovativo approccio di Otto Bartning nell’architettura ecclesiastica, trasformando il formato della pala d’altare in uno spazio architettonico dove si esprime con un linguaggio pop che reinterpreta le avanguardie del Suprematismo, del Costruttivismo e del Neoplasticismo. Le sue composizioni sono caratterizzate da linee pure e geometriche, che creano ritmi visivi dinamici e vibranti. Le lettere, in questo contesto, non sono più soltanto segni testuali, ma elementi compositivi che evocano esperienze artistiche e culturali diversificate, dai calligrammi di Apollinaire alla typoetry, fino alle sperimentazioni di artisti come Alighiero Boetti e Robert Indiana.

Attraverso la sua ricerca, Cima supera la funzione puramente testuale della scrittura, mettendo in atto una potente fusione tra tradizione e innovazione, in grado di rendere l’arte sacra accessibile e attuale, al di fuori dei tradizionali spazi ecclesiastici. Il risultato è un linguaggio visivo forte e incisivo, che invita lo spettatore a una riflessione tanto estetica quanto spirituale.

Come sottolineano Giulio Ceppi e Angela Faravelli (Giulio Ceppi, architetto e designer, fondatore di Total Tool, docente del Politecnico di Milano; Angela Faravelli, curatrice e giornalista), nel loro commentario critico, l’arte di Cima ha anche una forte componente sociale, che guida lo spettatore a una riflessione sulla storia del cristianesimo. Il “pop” di Cima, tuttavia, non è provocatorio, ma ispirato a una visione positiva e gioiosa, una gioia che emerge dalle sue composizioni cromatiche e geometriche.

Gli autori si interrogano su quale tipo di gioia presente nell’iconografia cristiana si esprima in questa serie: quella dell’estasi, della resurrezione o dell’adorazione? Luca, l’evangelista che ha maggiormente usato il linguaggio della gioia, descrive l’incontro con Gesù come fonte di gioia, un tema centrale nel Vangelo. Papa Francesco, nell’Evangelii Gaudium, afferma che il Vangelo porta gioia perché Dio ama l’uomo e lo vuole felice di una felicità che va oltre l’effimero.

Nelle Teografie di Cima, la gioia si manifesta come un’esperienza spirituale profonda e una nuova forma di comunione. Una gioia che non è solo figurativa, ma espressa attraverso la scrittura e la geometria. Le sue opere diventano strumenti di una riflessione profonda, pur senza l’uso della narrazione tradizionale, portando a una nuova forma di rappresentazione del sacro.

Nel suo commentario teologico, Giuliano Zanchi (Direttore scientifico della Fondazione Adriano Bernareggi, Direttore della Rivista del Clero Italiano), attraverso il concetto di reductio ad litteram, esplora la dimensione spirituale dell’opera di Cima. Zanchi sottolinea come la tensione tra parola e immagine sia un tema ricorrente nell’arte sacra, radicato nella storia del cristianesimo e nelle dispute teologiche sui ruoli della Scrittura e dell’Icona. L’interpretazione di Cima, pur nella sua modernità, si connette a questa tradizione storica, proponendo una visione dell’arte sacra che trascende la rappresentazione figurativa per arrivare a una sintesi tra parola e immagine, come nel caso della pala d’altare che rinasce nel design di una parola che esprime la sua essenza.

Zanchi riflette sull’iconografia cristiana e sulla gioia spirituale che emerge dall’incontro con Cristo, un tema che permea l’opera di Cima. La sua ricerca cromatica e geometrica, infatti, si apre a una nuova dimensione di spiritualità, sublimando la realtà visibile in un’esperienza sensoriale profonda, che invita alla contemplazione e alla meditazione.

Questa mostra è un incontro tra passato e presente, tra spiritualità e arte contemporanea, che invita lo spettatore a riflettere sulla relazione tra l’arte sacra, la scrittura e la geometria, in un linguaggio visivo capace di travalicare i confini del tempo.

DANIELE CIMA

Daniele Cima (Milano, 1950) è un artista, graphic designer e art director di grande rilievo, discendente da una famiglia di illustri figure della cultura milanese. Suo nonno materno, Marino Parenti, fu un apprezzato pittore e tra gli iniziatori del Premio Letterario Bagutta, mentre gli antenati Otto e Camillo Cima furono protagonisti nella poesia, nella letteratura, nel giornalismo, nella pittura e nella caricatura milanesi, influenzando profondamente la scena culturale della città a partire dalla metà dell’Ottocento.

Cima ha sviluppato la sua carriera professionale nel mondo della pubblicità, lavorando come art director e graphic designer presso agenzie italiane e internazionali. Nel 2000 ha fondato il proprio laboratorio creativo, Officima Communication Arts, dove affianca all’attività professionale la sua esplorazione artistica, creando una fusione tra il suo passato pubblicitario e la passione per l’arte visiva.

Nel panorama grafico e pubblicitario italiano, Cima è riconosciuto come un caposcuola, noto per la sua abilità unica di coniugare rigore, sperimentazione visiva e ironica irriverenza. La sua formazione rigorosa nella grafica di scuola elvetica e la sua affinità con il razionalismo del Bauhaus si riflettono nel suo stile e nella sua continua ricerca di nuove forme e significati. Negli ultimi anni, Cima ha indirizzato la sua attenzione principalmente all’arte pura, sviluppando numerosi progetti caratterizzati da un virtuosismo grafico audace, ma anche da una forte carica emotiva.

La sua ricerca artistica si distingue per il costante superamento delle convenzioni e per l’evoluzione delle lettere come simboli, spingendole oltre il loro ruolo comunicativo e trasformandole in vere e proprie immagini evocative. Un passo importante in questa direzione è rappresentato dalla serie Teografie, un progetto che rivisita l’arte sacra trasformando le tradizionali pale d’altare in opere geometriche e tipografiche. In questa serie, le lettere non sono solo veicoli di comunicazione, ma diventano simboli spirituali che mescolano l’estetica contemporanea con la tradizione religiosa. La mostra, che sarà ospitata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso dal 15 febbraio al 30 marzo 2025, esplora questo dialogo tra sacro e moderno, utilizzando la grafica come linguaggio per raccontare storie di spiritualità e arte visiva.

Un altro esempio significativo della sua evoluzione artistica è la serie Artphabet, ispirata ai caratteri tipografici del Bauhaus, ma con un approccio più colorato e creativo. In questa serie, le lettere non sono semplicemente strumenti di comunicazione, ma diventano vere e proprie immagini, create ricombinando forme geometriche in un alfabeto vibrante. Ogni lettera, dipinta su tela, è un’opera unica che permette all’acquirente di personalizzare e comporre parole, frasi e nomi, stimolando la fantasia e l’interazione personale con l’arte.

Tra gli altri lavori significativi, la serie Upcycled Words rappresenta un esercizio di recupero creativo, trasformando slogan pubblicitari obsoleti in nuove opere grafiche che sfidano le convenzioni commerciali. Questa collezione è stata esposta alla Triennale di Milano nel 2024, anno in cui Cima ha anche partecipato alla mostra WHY NOT? La sfida della graphic-art presso Superstudio a Milano. In entrambe le esposizioni, il suo approccio innovativo e provocatorio alla grafica e alla cultura visiva emerge con chiarezza, proponendo un’esperienza che spinge il pubblico a riflettere sulla società e sulle sue contraddizioni.

Il suo lavoro artistico, caratterizzato dall’uso vigoroso del colore e dal richiamo alla pop art, trasmette una forte energia vitale e un senso di ottimismo, confermando il suo ruolo di innovatore nel campo della grafica e dell’arte. Cima continua a esplorare il potenziale delle lettere, non solo come strumenti di comunicazione, ma anche come veicoli di emozioni e significati nuovi, facendo della sua arte un viaggio senza fine verso l’invenzione e l’irriverenza.

Nel corso della sua carriera, Cima ha ottenuto numerosi riconoscimenti per i suoi lavori, raccolti in diverse pubblicazioni: Daniele Cima. Coming Out (2021), My War Versus the Obvious (2020), Daniele Cima Art Director (2011), Altri modi di vedere un rettangolo (1999) e Cento modi di vedere un rettangolo (1995). Le sue opere sono state esposte in gallerie e eventi sia in Italia che all’estero, tra cui Città della Pieve, Ginevra (Galerie Rivoli), Londra (Polystic Children Foundation), Milano, con importanti mostre alla Triennale, Cascina Cuccagna, Spazio Mari&cò, Studio Bolzani, Superstudio, Roma (Galleria La Nuvola) e Todi.