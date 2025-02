SUL RITORNO DI TRIESTE ALL’ITALIA NELL’AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DEL RICORDO.

TURBIGO – Si terrà venerdì 21 febbraio presso la sala delle vetrate di via Roma la conferenza “Trieste 1945 – 1954: dall’occupazione al ritorno alla Patria” che vedrà l’intervento dell’ex parlamentare e già Sindaco di Verbania On. Marco Zacchera (tra i firmatari e promotori della Legge istitutiva del Giorno del Ricordo).

Scopo dell’iniziativa – ultima tappa di un ventennale percorso di memoria storica che le Amministrazioni Comunali di Turbigo hanno svolto insieme alle associazioni – è di approfondire nell’ambito della “più complessa vicenda del confine orientale” (per citare la legge) due anniversari: l’imminente 80esimo anniversario dell’occupazione jugoslava di Trieste nel maggio del 1945 e l’appena trascorsa 70esima ricorrenza del ritorno di Trieste all’Italia il 26 ottobre 1954. In mezzo a queste due date la città giuliana venne martoriata prima dai massacri compiuti dalle truppe dell’Esercito Nazionale di Liberazione Jugoslavo e successivamente da una sanguinosa repressione delle manifestazioni d’italianità da parte della polizia Alleata. Una storia di sofferenza, ma anche di orgoglio, in quanto Trieste (la citazione è tratta dalla Medaglia d’Oro alla città conferita nel 1956)“Sottoposta a durissima occupazione straniera, subiva con fierezza il martirio delle stragi e delle foibe, non rinunciando a manifestare attivamente il suo attaccamento alla Patria. Contro i trattati che la volevano staccata dalla Madrepatria, nelle drammatiche vicende di un lungo periodo d’incertezze e di coercizioni, con tenacia, con passione e con nuovi sacrifici di sangue ribadiva dinanzi al mondo, il suo incrollabile diritto d’essere italiana. Esempio d’inestinguibile fede patriottica, di costanza contro ogni avversità e d’eroismo”. L’intervento del parlamentare verbanese verrà preceduto dai saluti istituzionali a cura dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dott. Fabrizio Allevi e dei rappresentanti delle Associazioni organizzatrici: la Prof.ssa Carla Cruccu per il Comitato 10 Febbraio; l’On. Arch. Gabriele Pagliuzzi in qualità di Presidente di Assoarma Milano; l’Avv. Andrea Benzi, Segretario Generale e presidente della Federazione milanese dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra; Daniele Ponessa a nome di AEGD – Amici degli Esuli Giuliani e Dalmati; l’Avv. Valerio Zinetti in rappresentanza dell’Associazione Memento (che modererà la serata).

